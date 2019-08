Sanitas Sapoca: E inadmisibil ca o asistenta, un instructor si o infirmiera sa supravegheze 70 de pacienti

Ziare.

com

"Conducerea sindicatului Sanitas Sapoca este alaturi de colegii care au fost de serviciu in noaptea in care si au pierdut viata pacientii din spitalul nostru, alaturi de familiile indurerate!Lupta sindicala prioritara pentru noi a fost continua pentru deblocarea posturilor, deoarece numararul (sic!) personalului medico-auxiliar este insuficient. Discutii intense cu conducerea spitalului, memorii catre Ministerul Sanatatii si nimeni nu a luat nicio masura.Este inadmisibil caNimeni nu s-a gandit la pericolul pe care noi, conducerea sindicatului, l-a sesizat (sic!) de fiecare data in intalnirile pe care le-am avut cu conducerea spitalului si memoriile catre minister.A trebuit sa moara oameni pentru a fi crezuti.De asemeni, sporul de periculozitate de 75% pe care l-am avut ni s-a diminuat la 50%, motivand ca nu sunt bani. Sindicatul a actionat in instanta spitalul, a sesizat ITM-ul pentru conditiile precare in care lucram si speram ca cineva va lua decizii corecte pentru siguranta noastra, cat si a pacientilor", a notat pe Facebook Sanitas Sapoca Un barbat internat la spitalul de Psihiatrie din Sapoca a atacat, sambata noapte, mai multi pacienti din doua saloane. Patru dintre acestia au murit , iar alti noua au fost raniti, dintre care unii se afla in coma.Directorul Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, Viorica Mihalascu, a precizat ca agresorul era internat intr-un salon normal de spital, fara supraveghere suplimentara."Foarte, foarte repede, nu au putut sa intervina. La momentul incidentului,pacienti psihici periculosi. Personalul medical nu a apucat sa intervina", sustine directorul spitalului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control pentru a verifica situatia de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca. "Am cerut o verificare amanuntita si rapida Corpului de Control. Daca este neglijenta, vom actiona in consecinta", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Potrivit Ministerului Sanatatii, in tura din noaptea trecuta, in pavilionul in care s-a intamplat tragedia au fost un medic si sapte asistenti, 3 infirmiere si 2 muncitori pentru supraveghere bolnavi psihici periculosi.