Se intampla la Iasi: Vor sa ajute medicii ca sa se protejeze cu echipamente DONATE, dar s-au ales cu reclamatie la Politia Economica

doar le donam, nu dorim sa le comercializam.

Bariera invizibila dintre cerere si oferta

Ziare.

com

Am primit pe adresa redactiei un email prin care eram rugati sa ajutam informandu-i pe toti cei interesati ca IRIS Robotics poate confectiona, dar si un nou prototip de masca de protectie, care nu a trecut inca de faza de omologare."Ne marim stocul imprimantelor 3D, pentru echipa, dar si pentru toti cei care au nevoie de o imprimanta 3D in perioada aceasta. Imprimantele ne vor ajuta in crearea lor si incepand cu saptamana viitoare vom putea incepe sa realizam un lot mai mare de vizere cu o solutie mai optima de ecran protector (in locul solutiei plexiglas, care se gaseste foarte greu pe piata) (...)Credem ca i-ar ajuta foarte mult pe cei care citesc articolul vostru si ar vrea sa afle mai multe detalii despre posibilitatea de creare a vizierelor.", se mai arata in emailul trimis de IRIS Robotics , care ne-au cerut sa le facem publica adresa site-ului.Contactati pentru mai multe detalii, cei de lane-au spus mai multe despre ce vor sa faca "in scop umanitar", dar si despre problemele pe care le intampina in demersul lor."In momentul de fata problema estecare sa ne poata comercializa acel PET, acel plexiglas, orice tip de ecran care poate fi pus pe printurile noastre 3D pentru a putea fi confectionate vizierele.Noi am facut si masti de filtrare de tip FFP3. S-a facut o adaptare de la o masca de snorkeling (pentru scufundari - n.red.). Noi am proiectat adaptorul de la ea la FFP3 si astfelNoiProblema tine de stocurile limitate de masti de snorkeling si de filtre. NoiInsa, stocurile de filtre fiind foarte limitate, ne este foarte greu sa gasim un furnizor, si cu preturi normale, ca sa spun asa", ne-a relatat Andrei Marin, de la IRIS Robotics.Intrebat despre rezultate, Andrei Marin ne-a raspuns: "Pana acumunor medici de la Prenumologie, Infectioase, Neurologie si Spiridon - spitalele din Iasi".In schimb, colaborarea cu autoritatile locale nu a fost deloc una fericita. Intrebat daca au luat legatura cu cei care gestioneaza criza COVID-19 sau doar direct, cu medicii, Andrei Marin ne-a raspuns ca s-a vorbit "doar direct, cu cunostintele noastre, pentru ca dupa ce am fost la mai multi manageri de spitale (pe unii dintre ei nu ii cunosteam), am primit o reclamatie din partea Politiei Economice pentru ca distribuim materiale neaprobate si neomologate, chiar cu titlu de gratuitate"."Nu am luat legatura cu DSP, pentru ca nu avem autorizatie. Si, din cate stim, obtinerea unei autorizatii dureaza 3 luni, deci mult peste timpul pe care il avem la dispozitie. Asa ca am mers la prieteni, am donat, ei le dadeau mai departe, intre prietenii lor medici. Sau anumiti manageri care erau mai intelegatori le luau si le donau sefilor de sectie ...", ne-a mai spus reprezentantul IRIS Robotics.Andrei Marin afirma ca, deci nu acest aspect ar putea fi problema. Intrebat daca totul tine de birocratie, acesta a fost de acord cu noi.. Insa ei spun ca, nefiind aprobate, nu pot sa le primeasca", a conchis Andrei Marin.Nu avem dovezi, dar nu putem sa nu ne intrebam daca nu cumva sunt si alte interese, obscure, care blocheaza colaborarea intre spitalele care striga dupa echipamente si intreprinzatorii care sunt dornici sa vina cu idei si solutii, mai ales dupa ce presedintele Iohannis a facut apel public la ei.Lipsa de coordonare, la nivel central sau macar regional/judetean, face ca oferta si cererea sa nu se intalneasca, cel putin pana in acest moment.Exemplele sunt multe, va dam doar doua - voluntarii de lasi de la. Acestia continua sa produca "la foc continuu" viziere sau masti care le pot proteja sanatatea cadrelor medicale, dar se plang ca gasesc tot mai greu materie prima si nu pot face fata cererilor, pentru care nu exista o coordonare.In declaratia de presa tinuta luni la Palatul Cotroceni, presedintele Iohannis a reamintit ca in toata lumea exista la ora actuala un deficit de materiale de protectie, masti sau halate pentru medici, dar si ventilatoare pentru pacienti, din cauza epidemiei de COVID-19, asa ca se incearca identificarea de producatori romani pentru astfel de materiale."Ma adresez antreprenorilor nostri:. Avem nevoie de aceste materiale, avem aceasta oportunitate", a declarat presedintele Iohannis.