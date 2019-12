Secretar de stat, in cazul pacientei arse la Floreasca: Profesorul Beuran semneaza protocolul operator al interventiei

Ziare.

com

"Au fost facute primele verificari ieri dupa-amiaza de catre doi inspectori de la Inspectia Sanitara de stat, carora li s-au pus la dispozitie documente medicale relevante in legatura cu acest caz nefericit. Am studiat aceste documente, am inteles despre ce este vorba, urmand ca saptamana viitoare sa fie trimis Corpul de Control al ministrului la Spitalul Floreasca pentru a avea discutii cu echipa care a operat pacienta", a afirmat Horatiu Moldovan sambata, la Digi24.Acesta a confirmat declaratiile parlamentarului USR Emanuel Ungureanu, cel care a dezvaluit cazul, ca Inspectia Sanitara de Stat nu a stat de vorba nici cu Mircea Beuran, nici cu ceilalti medici aflati in sala de operatie."Nu avem o declaratie din partea lui Mircea Beuran, e posibil ca el sa nu fi fost disponibil pentru a discuta cu inspectorii respectivi. Sunt convins ca va veni cu precizari la momentul oportun. Spitalul Floreasca are multi pacienti, multi doctori, e posibil ca in momentul in care au fost inspectorii sa nu fi reusit sa-i intalneasca, insa acest lucru va fi reglat saptamana viitoare, cand se vor lua declaratii de la absolut toti cei care au participat la aceasta interventie", a spus Moldovan.Intrebat despre declaratia lui Beuran, conform careia nu a fost in spital in 22 decembrie, cand s-a petrecut incidentul, Moldovan a spus: "Profesorul Mircea Beuran semneaza protocolul operator al acestei interventii. Eu nu am fost in sala in momentul in care s-a produs incidentul, dar am protocolul operator a interventiei consemnat, foaia de observatie, care este semnat de profesorul Mircea Beuran".Deputatul USR Emanuel Ungureanu relateaza, intr-o postare pe Facebook, despre incidentul grav la Spitalul Floreasca, unde o pacienta a luat foc pe masa de operatie. Parlamentarul citeaza declaratii ale asistentelor care au vazut scena si din care rezulta ca de vina ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza interventia chirurgicala. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, declara ca stia de incident si ca a trimis Corpul de Control pentru a face verificari la spital.Politia Capitalei s-a autosezizat si face verificari in acest caz