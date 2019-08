Seful Asociatiei Pacientilor vorbeste de malpraxis in cazul Sapoca: Acte de violenta se intampla in fiecare zi. Sistemul de psihiatrie e un dezastru

Ziare.

Spitalele de psihiatrie sunt un dezastru, acuza Barbu."Este pentru mine evident (ca vorbim de un caz de malpraxis - n.red.) . Discutand cu specialistii nostri, avand in vedere datele pe care le avem, ca este vorba de un pacient in sevraj in plina criza, probabil ca prima criza majora din spital. Este evident ca este vorba de o suspiciune de malpraxis medical printr-o evaluare sumara a cazului si un tratament nepotrivit. In plus, exista deci riscul ca acesta sa dezvolte crize, fiind internat de cateva zile", a declarat Vasile Barbu.Personalul de la Spitalul de Psihiatrie ar fi putut preveni tragedia, este de parere Barbu."Vorbim si de lipsa de personal si de conditii inadecvate de munca. Desi acolo este un spital de psihiatrie de maxima siguranta, nu dispune de personal specializat nici in interior, nici la poarta spitalului, dotat cu toate mijloacele necesare pentru a-l imobiliza pentru a reduce efectele unei astfel de crize.Este clar ca acolo circuitul pacientilor nu a functionat corect si aici este si o problema de management, este si o problema de dotare a spitalului. (...) Din pacate, nici Ministerul Sanatatii nu s-a preocupat de astfel de spitale", a mai spus sursa citata.Vasile Barbu mai considera ca pacientii nu sunt protejati, in aceste conditii, mai ales pentru ca in spitalele din psihiatrie episoadele violente nu sunt rare."Nu sunt protejati, va pot afirma cu toata raspunderea. Vizitand foarte multe spitale din tara va spun ca astfel de acte de violenta, nu similare, darDe multe ori li se incalca chiar drepturi,. Din exces de grija a medicului, sunt lasati ca sedarea sa fie facuta de asistente medicale, nu sunt completate corect foile de observatie, necompletate de cateva zile", mai explica liderul Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor.Spitalele de psihiatrie din tara sunt un dezastru, iar cladirile in care functioneaza sunt foarte vechi, spune Vasile Barbu."Sistemul psihiatric, la ora actuala, este un dezastru. Sa nu vorbim ca exista o problema si in cabinetele de ambulatoriu, si acolo au fost situatii in care pacienti au agresat alti pacienti", mai spune acesta.Un barbat internat la spitalul de Psihiatrie din Sapoca a atacat, sambata noapte, mai multi pacienti din doua saloane. Patru dintre acestia au murit , iar alti noua au fost raniti, dintre care unii se afla in coma.Directorul Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, Viorica Mihalascu, a precizat ca agresorul era internat intr-un salon normal de spital, fara supraveghere suplimentara."Foarte, foarte repede, nu au putut sa intervina. La momentul incidentului,pacienti psihici periculosi. Personalul medical nu a apucat sa intervina", sustine directorul spitalului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control pentru a verifica situatia de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca. "Am cerut o verificare amanuntita si rapida Corpului de Control. Daca este neglijenta, vom actiona in consecinta", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Potrivit Ministerului Sanatatii, in tura din noaptea trecuta, in pavilionul in care s-a intamplat tragedia au fost un medic si sapte asistenti, 3 infirmiere si 2 muncitori pentru supraveghere bolnavi psihici periculosi.In schimb, sindicalistii de la Sanitas sustin ca e inadmisibil ca o asistenta, un instructor si o infirmiera sa supravegheze 70 de pacienti