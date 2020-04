Semnal de alarma de la sindicate: In 30 de zile ar putea fi infectati toti salariatii din Sanatate!

Se cer masuri urgente

LIVE

Ziare.

com

Mai mult, aceasta atrage atentia ca, in cazul in care acest ritm de crestere se va mentine, in 30 de zile vor fi infectati toti salariatii din sanatate."In data de 05 aprilie 2020 erau confirmati pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 734 salariati din sanatate.Ritmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati SARS-CoV-2 in ultima saptamana a fost de 22,7% (22,7% in plus fata de ziua anterioara/zi; in data de 30 martie erau 215 salariati infectati).", se arata intr-un comunicat transmisFederatia Solidaritatea Sanitara din Romania subliniaza ca numarul real al salariatilor infectati ar putea fi chiar mai mare, tinand cont ca nu toti au fost testati."Avand in vedere utilizarea inadecvata a testarii, respectiv absenta testarii tuturor salariatilor,", se mai arata in comunicat.Aceasta precizeaza ca "distributia procentelor a fost calculata luand in considerare informatiile aferente datei de 05.04.2020. Federatia "Solidaritatea Sanitara" ia in considerare la stabilirea numarului total inclusiv cazurile de salariati infectati din retelele sanitare separate (MAPN, MAI, CFR); adica toti salariatii care lucreaza in Sanatate.Intervalul de crestere avut in vedere: de la 215 in data de 30 martie la 734 in data de 5 aprilie. Calcule procentuale s-au raportat la un numar de 200.000 de salariati din sectorul public, respectiv un numar de 2.000.000 cetateni".Sindicatul solicita un set de masuri urgente, "ce pot contribui la diminuarea efectelor unei politici de protectie a salariatilor ce se dovedeste dezastruoasa":pentru toti salariatii, conformat normativelor (corectate cu solicitarile noastre).Federatia "Solidaritatea Sanitara" solicita acest lucru in mod constant de aproape trei saptamani, demonstrand faptul ca procedura de rationalizarea a echipamentului individual de protectie (aprobata ulterior prin OMS 533/2020) este gresita. Desi oficialitatile discuta despre necesitatea ca toti cetatenii sa poarte o masca, acest lucru nu a fost introdus nici macar acum pentru toti salariatii din sanatate., ori de cate ori este nevoie, in urmatoarea ordine: (a) contactii (fara echipamentul complet de protectie) pacientilor COVID 19, simptomatici si asimptomatici; (b) salariatii care lucreaza in mod constant cu pacienti COVID 19 (testare regulata); (c) restul salariatilor din sanatate. Reamintim ca, desi solicitam acest lucru de doua saptamani, algoritmul de testare include si la ora actuala doar salariatii simptomatici si doar contactii directi (ratand contactii contactilor).Pacientii asimptomatici reprezinta principala sursa de infectare a salariatilor din Sanatate.Institutiile statului au esuat in a anticipa nevoia de pregatire si a satisface aceasta necesitate. Ele au ratat in primul rand recunoasterea problemei: faptul ca trebuie sa pregatim un numar mare de salariati pentru specializarea Boli Infectioase si procedurile de lucru specifice acestei specializari intr-un timp extrem de scurt. Obisnuinta de a lasa salariatii sa se ocupe singuri de propria formare (desi aceasta este o obligatie a angajatorului si a organismelor profesionale) a contribuit la situatia in care se afla acum salariatii.centrate pe precautiile specifice pandemiei COVID 19. Autoritatile centrale au ratat nivelul extrem de redus al initiativelor locale si necesitatea spitalelor de indrumare. Institutiile statului care ar fi putut interveni rapid cu rol de suport (ex. A.N.M.C.S.) nu au fost mobilizate.Pentru a proteja cea mai importanta resursa a acestei luptei impotriva pandemiei COVID 19, respectiv salariatii din sanatate, autoritatile aveau/au obligatia sa demareze planurile de protectie a sanatatii si securitatii salariatilor.Acestea trebuie sa includa: analiza riscurilor din punctul de vedere al protectiei muncii, protejarea salariatilor din grupele de risc, instructajul de protectia a muncii adecvat noilor conditii, crearea unor circuite corespunzatoare, crearea facilitatilor necesare (ex. camere de decontaminare, dusuri etc.).Lipsa dialogului este o caracteristica comuna a spitalelor cu numar mare de salariati infectati. Oamenii nu au reusit sa actioneze ca o echipa in fata pandemiei COVID 19 deoarece nu au fost chemati sa se pregateasca si sa lucreze ca o echipa. Neo-feudalismul ce caracterizeaza multe dintre unitatile publice a contribuit la generarea acestui dezastru. Absenta dialogului a caracterizat si desemnarea unitatilor suport, determinand in final demisia unora dintre salariati.Solutia utilizarii spitalelor de tip mono-bloc (in special spitale judetene) ca unitati suport in lupta impotriva COVID 19 este gresita: acestora le lipsesc circuitele specifice tratarii unor pacienti cu un nivel de transmitere a infectiei extrem de ridicat.Pot fi utilizate doar spitalele pavilionare, insa cu conditia ca acestora sa le fie construite rapid circuitele adecvate. Solutia cea mai eficienta credem ca o constituie construirea rapida, in fiecare regiune, a unor facilitati cu circuite dedicate, destinate tratarii pacientilor aflati in stare grava.