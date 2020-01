De ce nu e vorba despre malpraxis in cazul Floreasca. Servilisme, frici si reteaua sefilor

Ziare.

La prima vedere, drama de neacceptat a mortii grotesti si umilitoare a unei paciente care, oricum, nu mai avea mult de trait si scopul era prelungirea vietii cat sa isi poata macar lua ramas-bun de la cei dragi, pare consecinta unui sir de erori umane. Un caz de malpraxis, asadar, asa cum se intampla oriunde in lume, chiar si in cele mai performante sisteme medicale.Doar ca in istoria de la Spitalul Floreasca nu este vorba doar despre o culpa medicala, ci despre banalizarea acesteia, despre acceptarea faptului ca viata unui pacient poate fi sacrificata pentru ca sistemul sa se salveze, despre aderenta la disfunctional si rau ca parte fireasca a profesiei.Despre acceptarea de a lucra si legitima un sistem in care urmele se acopera, o mana o spala pe cealalta, iar seful este administratorul exclusiv al recompenselor.Despre obisnuirea cu raul. Despre pierderea capacitatii de a ramane stupefiat in fata unei culturi perfide. Despre caile facile - te lasi asimilat de sistem si intri in reteaua de protectie, desi stii despre tine ca, daca ai fi ales calea grea, ai fi fost mai bun. Si tot asa.Intr-o astfel de cultura piramidala, seful nu e in sala de operatii, dar ramane sef peste acea sala si semneaza protocolul medical. Ierarhia a fost servita, fara ca sistemul sa se sparga in brese.Erorile umane care au dus la batjocorirea mortii unei femei bolnave de cancer sunt, si ele, de un caraghios brutal. Dezinfectant nepotrivit si inutil in lipsa unor teste alergice si abandonarea practic a pacientei pe parcursul noptii. Motivul? Asa e sistemul.Imaginati-vi-l pe rezidentul dedicat si convins de profesia pe care a ales-o, nevoit sa urmeze o procedura paralela si sa respecte piramida. Pe rezidentul trimis sa stearga ranile sangerande vreme de o noapte, fara a fi insotit de medicul specialist cel mai bun.Istoria de la Spitalul Floreasca a facut mai multe victime, de la pacienta care a luat foc pana la medicii pe care sistemul vrea sa ii aduca la norma, aceasta fiind regula de a putea accede la recompense, adica la operatii bune si la garantarea unui parcurs profesional.E cumplit sa iti faci meseria in conditii rele si intr-o tara care iti testeaza, cotidian, constiinta. Doctorul Beuran si medicii care s-au solidarizat acum cu el, desi nu e clar ce anume apara ei in acest moment, au o profesie esentiala si in care in cele mai multe dintre cazuri pot excela si fara ca sistemul sa stea in picioare numai daca in trunchiul lui sunt sacrificate reguli si principii, pe modelul sacrificiului ritualic din Balcani, in care o viata e zidita in podul care trece peste Ujana cea rea a Albaniei (trimiterea e la unul dintre cele mai bune romane ale lui Ismail Kadare) sau in temelia manastirii romanesti.