Singurul medic barbat infectionist din Radauti a cerut doua concedii medicale: pentru dureri de spate si ingrijirea copilului

"Singurul medic barbat infectionist din spital ne-a comunicat prin email doua cereri. Prima, precum ca este in concediu medical ca are ceva dureri de spate si a doua solicitare este ca doreste sa-i fie acordat concediu de crestere a copilului pentru o luna", a declarat managerul Spitalului Municipal Radauti, Traian Andronachi, pentru Mediafax. Managerul este mahnit din cauza acestei situatii."Eu intru in casa prin garaj si dorm in garaj ca sa-mi protejez sotia, in cazul in care ma infectez. Sotia mea trebuie sa nasca in doua saptamani. Inconstienta e putin spus ce a facut acest medic. Acum, cand e nevoie peste tot de medici infectionisti.Nici nu raspunde la telefon. Am cerut la Personal sa verifice ce varsta are copilul si cat este de legala aceasta solicitare", a spus Andronachi, citat de Obiectiv de Suceava. La Spitalul Municipal Radauti mai sunt doi medici infectionisti apti de munca. In total, 80 de angajati ai unitatii autoizolare, dar niciun cadru medical nu a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.