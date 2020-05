Situatie absurda la Brasov, unde birocratia blocheaza accesul la servicii medicale de urgenta

"Avem de toate, dar totusi oamenii simpli doneaza bani pentru dotarea spitalelor pe timp de Covid"

In conditiile in care cabinetul stomatologic de urgenta din Spitalul Judetean Brasov este inchis, in plina pandemie, din lipsa de personal, spatiu si dotari, Colegiul Medicilor Stomatologi Brasov si DSP Brasov au apelat la o clinica privata , inchisa in timpul starii de urgenta, care si-a pus la dispozitie toate cabinetele si resursele pentru a putea fi asigurate serviciile de urgenta."2020 - Covid-19 inchide cabinetele stomatologice. CMSBV impreuna cu DSP se mobilizeaza si verifica starea cabinetului stomatologic UPU de la Spitalul Judetean pentru a-l pregati pentru serviciile de urgenta. Desi avizat de DSP in 2017,, iar aparatura este demontata si dezafectata (Ma intreb si daca aceasta aparatura, dupa 8 ani mai este conforma cu necesitatile noastre din prezent).Colegiul face sesizari la toate institutiile, avertizeaza despre gravitatea situatiei darpentru a rezolva de urgenta situatia.In mod exemplar, CMSBV impreuna cu DSP gasesc o solutie si avizeaza clinica privata Dental Med care, iar serviciile sunt efectuate de catre Serviciile stomatologice sunt asigurate GRATUIT pentru toata lumea , in conditii de mare siguranta., de la prieteni, colegi si numeroase ONG-uri", arata medicul specialist ortodont Adriana Sim , din judetul Brasov.Solutia gasita pentru asigurarea serviciilor stomatologice de urgenta pentru brasoveni risca sa fie acum sabotata, deoarece clinica ramane fara materiale de protectie, iar autoritatile spun ca nu au voie sa o ajute, din cauza procedurilor."Clinica Dental Med. Acum asteapta acelasi ajutor. Un echipament complet (combinezon, manusi, masca cu filtru, ochelari, scut, botosi, etc) costa 300 Ron si se schimba dupa fiecare pacient.Pana acum, daca nu mai mult., acest serviciu fiind posibil doar datorita donatiilor.Pentru a putea mentine acest serviciu gratuit si accesibil tuturor pe perioada starii de urgenta, CMSBV a reluat apelurile la nivel judetean, unde nu a fost sprijinit, si la nivel national: Crucea Rosie si Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei prin dr. Raed Arafat - sef al Departamentului pentru situatii de urgenta.Dupa 3 saptamani au primit si raspunsul:!!!Deci clinica Dental Med - care este o clinica privata -. Acelasi stat care timp de 10 ani nu a fost in stare sa puna in functionare cabinetul UPU stomatologic, a carui existenta si functionare este obligatorie", arata medicul.De altfel, Colegiul Medicilor Stomatologi Brasov a facut un apel la populatie pentru donatii, pentru ca serviciile de stomatologie de urgenta garantate prin lege sa poata fi oferite in continuare cetatenilor."Haideti sa facem un exercitiu despre cat ar trebui sa scoata din buzunar un om simplu pentru tratarea unei urgente pe timp de Covid-19: 3 - 400 de lei taxa pe echipamentele de protectie pentru medicul si asistenta care asigura manopera si pretul manoperei propriu zise pe care sa il estimam la un minim de 100 - 200 ron. Deci 4 - 600 Ron din venitul unui om simplu, care poate nu ar fi avut nici in vremuri normale posibilitatea sa plateasca un serviciu de urgenta.Ceea ce au reusit cei de la Colegiul Medicilor Stomatologi, Dental Med si DSP Brasov este ceva extraordinar si merita tot respectul si aprecierea noastra. Sa iti pui la dispozitie intreaga clinica, sa aduni medici voluntari si sa tratezi populatia gratuit - sunt gesturi admirabile pe care trebuie sa le sustinem in continuare.In ciuda piedicilor, ei au reusit. Sa nu uitam insa cine au fost aceia care le-au pus piedicile.CMSBV a transmis in presa ca orice donatie, cat de mica, le va sustine pe mai departe activitatea in aceasta perioada. Haideti sa ii sustinem si noi - donatiile intra in contul CMSBV dar se redistribuie clinicilor aflate in nevoie", mai spune medicul.