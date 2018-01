Spitalele din Bucuresti care asigura asistenta medicala de Revelion

Ziare.

Astfel, in perioada mentionata, bucurestenii vor putea apela la serviciile oferite de Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Spitalul Clinic de Urgenta Universitar, Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon, Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan, Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni, Spitalul de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice.In cazul uregentelor medicale pentru copii, acestea vor fi asigurate de Spitalul Clinic "Grigore Alexandrescu" si Spitalul Clinic "M.S. Curie"."Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucuresti va avea program normal de lucru, cu mentiunea ca in aceasta perioada va asigura eliberarea certificatelor constatatoare de deces in intreaga Capitala. Solicitarile vor fi preluate prin 112", mai arata sursa citata.Directia de Sanatate Publica Bucuresti va asigura un serviciu de garda permanent la sediul din strada Spiru Haret numarul 14.