Spitalul care a inceput testarea de COVID-19 contra cost - cat e pretul si care e programul

Managerul SJU Bistrita, Gabriel Lazany, a declarat ca in prima zi de prelevare a probelor s-au programat sase persoane, in timp ce capacitatea de prelevare ar fi de zece ori mai mare."Ieri erau sase programari facute. Nu va ganditi ca lumea vrea sa se testeze, numai vorbesc. (...) Tot ce se poate ca o problema sa fie costul, dar metodologia de calcul, algoritmul de calcul nu prevede testare gratuita, din pacate, pentru populatie.Noi am venit in intampinarea celor care doresc sa se testeze la cerere, mai ales ca Directia de Sanatate Publica ne-a transmis ca sunt solicitari din partea unor persoane care trebuie sa paraseasca tara si li se cere buletin de analiza, de testare. (...) Noi ne-am gandit ca, in cele doua ore, putem recolta de la 60 de persoane", a precizat Lazany.Testarea contra cost pentru COVID-19 va fi facuta in laboratorul de biologie moleculara RT-PCR din cadrul spitalului, iar, in cazul in care numarul solicitarilor va creste si va afecta capacitatea laboratorului, s-a incheiat un protocol de colaborare cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca., langa cortul de triaj din curtea SJU Bistrita, pe baza unei programari prealabile., la numerele de telefon anuntate de unitatea spitaliceasca Costul unei testari este de 290 de lei, iar, in cazul in care rezultatul probei este incert, retestarea se va face in mod gratuit.