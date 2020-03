Spitalul de copii din Iasi, executat silit dupa ce un medic a ars penisul unui bebelus

Istoria unui malpraxis

Executarea silita se face dupa ce Curtea de Apel Iasi a decis in noiembrie 2019 ca spitalul si medicul gasit vinovat de malpraxis, Bogdan Savu, trebuie sa achite daune morale de 200.000 de euro si materiale de 16.000 de euro.Spitalul a cazut de acord cu executorul sa plateasca suma aceasta in 6 rate si, in plus, l-a dat in judecata pe medicpentru a-si acoperi paguba."Este o suma importanta, mai ales pentru perioada aceasta. Orice ban este important, trebuie sa avem grija de banul public si de acea ne-am indreptat impotriva doctorului, pentru a ne recupera prejudiciu", e precizat managerul spitalului, Corneliu Mihai, pentru Adevarul Parintii baietelului mutilat au nevoie de acesti bani pentru a plati viitoare interventii chirurgicale."Stim ca a inceput executarea silita impotriva spitalului, durata pe care o avem in vedere este de 6 luni. Din pacate, clientul va mai suporta doua interventii pentru recuperarea totala", a explicat avocatul Siana Stefancu, pentru sursa citata.In noiembrie 2008, mama copilului s-a dus cu baietelul de doar 27 saptamani la Spitalul de Copii Sfanta Maria, pentru ca avea o inflamatie in zona penisului.Copilului i s-a pus diagnostic de fimoza congenitala si s-a intervenit chirurgical prin electrocauterizare. Doar ca, in timpul interventiei, electrocauterul i-a provocat arsuri de gradul I si II in partea dorsala a penisului.Ancheta ulterioara a aratat ca vina o poarta medicul Bogdan Savu. Parintii au depus plangere la Parchet abia in 2013.Procesul civil a stabilit daunele de mai sus, insa, pe latura penala, medicul Savu a scapat pentru ca, desi a fost judecat pentru neglijenta in serviciu, fapta s-a prescris, relateaza Ziarul de Iasi Bogdan Savu a sustinut, in timpul audierii de la Parchet, ca nu este vinovat si ca bebelusul ar fi fost ranit din cauza unei defectiuni a electrocauterului.Savu a mai spus ca, in timpul interventiei, a initiat procedura utilizand aparatul la intensitatea sa minima, insa, cand a observat ca acesta nu produce efectele asteptate, a setat treapta urmatoare, moment in care instrumentul a produs un curent de o intensitate excesiva, ceea ce a dus la provocarea arsurilor.