Spitalul Gerota din Capitala a fost redeschis. Asistentele si infirmierele, chemate sa faca curatenie dupa dezinfectie

Infirmierele si asistentele, chemate la curatenie

Personalul medical si tehnic a intrat in spital pentru nebulizarea tuturor spatiilor si activitatile se desfasoara in conditii de protectie pentru tot personalul.Totusi, chiar daca a fost ridicata carantina, in acest moment,"Aceste proceduri medicale vor putea fi efectuate, in cel mai scurt timp, dupa finalizarea tuturor activitatilor de dezinfectie", au adaugat reprezentantii Grupul de Comunicare Strategica.Amintim ca Spitalul Gerota a fost primul focar de coronavirus, dupa ce aici a venit sa se trateze fostul ofiter MAI, in varsta de 60 de ani, care a mintit autoritatile in legatura cu faptul ca a calatorit in Israel.Abia dupa ce starea lui s-a agravat a recunoscut calatoria si a fost testat pozitiv pentru coronavirus, dar deja la acel moment isi infectase familia si mare parte din personalul de la Gerota.Intreg spitalul a fost bagat intai in carantina, cu tot cu medici si pacientii care erau internati acolo. Testarea in cazul lor a intarziat mult, astfel ca tot mai multe persoane s-au infectat si doua doctorite sunt in stare grava.Pe 18 martie spitalul a fost evacuat. Potrivit unor surse, intai cateva zile nu a intrat nimeni acolo, apoi echipe ale Directiei de Sanatate Publica au mers doua zile consecutiv pentru a face dezinfectia. Apoi, iar a fost lasat totul asa, pana ieri, cand s-au petrecut operatiunile de care vorbeste acum Grupul de Comunicare Strategica.In fata spitalului a fost montat un cort si toti cei care au fost convocati au fost testati inainte. Doar ca au fost folosite teste rapide, la care alte tari au renuntat deja pentru ca dau rezultate false."Saptamana trecuta, Spania a renuntat la testele rapide, care aveau o acuratete de 30%. Adica erai mai aproape de adevar daca spuneai invers. Daca aveai un rezultat negativ, la 30% era mai probabil ca rezultatul sa fie pozitiv", declara, intr-un interviu acordat Ziare.com in urma cu doua zile, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.Revenind la situatia de la Gerota, toate persoanele testate au primit rezultatul in 20 de minute, toate negative, si au putut intra in spital. Aproape toate persoanele erau infirmiere si asistente, chemate sa faca curatenie dupa dezinfectie.Potrivit surselor noastre, nimeni nu a primit echipamente de protectie, ci echipamente normale: calota, manusi nesterile, halat de unica folosinta nesteril, botosi de unica folosinta.Urmeaza acum ca "nebulizarea" unitatii sa fie finalizata joi, iar de saptamana viitoare sa primeasca si pacienti. Nebulizarea este un proces in mai multe etape pentru neutralizarea agentilor patogeni.