Spitalul militar din Focsani ramane inchis. Peste 20 de cadre medicale infectate

"In urma desfasurarii anchetei epidemiologice de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Popescu" Focsani, din randul celor 57 de contacti apropiati ai celor doua persoane confirmate initial pozitiv cu COVID-19, a rezultat ca un numar de inca 20 de angajati din randul personalului medical si auxiliar sanitar au fost confirmati, de asemenea, pozitiv", informeaza MApN, intr-un comunicat remisIn consecinta, Directia Medicala a ministerului a dispus conducerii spitalului luarea tuturor masurilor necesare in aceasta situatie. Astfel, ancheta epidemiologica va continua, fiind extinsa si la contactii personalului depistat pozitiv in cursul zilei de astazi. In paralel, continua dezinfectia de grad foarte inalt in toate spatiile spitalului."La acest moment,si se cauta solutii ca, dupa finalizarea anchetei epidemiologice si luarea masurilor prevazute de protocolul national pentru personalul confirmat pozitiv, sa poata fi reluata activitatea de acordare a asistentei medicale in spatiile si sectiile unde acest lucru va fi posibil", adauga MApN. Spitalul militar din Focsani a fost inchis miercuri, dupa ce au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 doua persoane din randul personalului.