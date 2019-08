Tanar internat la Iasi cu malarie, dupa ce a fost in Africa la munca

Ziare.

com

Pacientul a fost internat initial la Spitalul Judetean din Vaslui, iar marti, imediat dupa ce s-a confirmat ca are malarie, a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Tanarul se intorsese de putin timp din Africa, unde fusese la munca."Este vorba despre un pacient care a fost in Africa. Ieri (marti - n.r.) a fost adus la noi la spital, are o stare generala buna, fara probleme deosebite. Se afla sub tratament", a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat.Este primul caz de malarie inregistrat in acest an la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Malaria se manifesta prin febra, dureri de cap, dureri musculare si varsaturi, boala fiind transmisa prin intepaturile de tantari