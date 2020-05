Tataru trimite Corpul de Control la spitalele din Campeni. Primarul acuza ca la unul din ele a fost numit manager un chelner

Ziare.

"Sunt sesizari multe la Campeni. Voi trimite si Corpul de Control, atat pentru patologie COVID, care nu a fost inteleasa si tratata cum trebuie, cat si pentru gestionarea ca management a celor doua unitati medicale din acel oras", a afirmat ministrul Sanatatii Nelu Tataru la Iasi, unde viziteaza cateva spitale din municipiu.Ministrul Nelu Tataru a spus ca la spitalul din Campeni au fost numiti in doi ani 12 manageri interimari doar "pentru a fi sub ordinea cuiva", el precizand ca aceasta politizare afecteaza actul medical."Cam tot ce a insemnat administratie locala a insemnat nu doar o politizare, ci si o transformare a medicinii in orice altceva, numai medicina nu. Cand ai doi ani in care schimbi 11 sau 12 manageri, iar toti sunt interimari pentru a fi in subordinea cuiva... Am cerut informatii de la comunitatea locala, am cerut informatii de la personalul medical", a declarat ministul Sanatatii, Nelu Tataru.Primarul din localitatea Campeni, Calin Andres, a cerut zilele trecute Ministerului Sanatatii sa revina urgent asupra deciziei de numire a lui Valentin Gog la conducerea spitalului din Campeni, motivand ca acesta nu are competentele necesare."Nu mi-am imaginat vreodata ca PNL Campeni sunt atat de josnici, fara scrupule, oameni fara bun simt! Acesti oameni mizerabili au ajuns pana la Ministerul Sanatatii si implicit la Nelu Tataru si prin diverse parghii au reusit sa schimbe managerul Spitalului Orasenesc Campeni, pe domnul Calin Bodea, cu un chelner - sef de sala in persoana lui Gog Valentin", a scris edilul pe Facebook."Domnule Tataru, cum puteti pune in fruntea unui spital de renume al Capitalei Tarii Motilor, un chelner - sef de sala??? Cum puteti schimba un om cu pregatire profesionala pentru functia de manager?Domnul Calin Bodea este bine cunoscut in orasul nostru ca un bun manager, a fost manager si al Spitalului de Boli Cronice Campeni si in urma lui au ramas doar laude la adresa sa. A fost Secretar de Stat, a reprezentat interesele noastre, ale Motilor in unul dintre cele mai importante ministere. Cum puteti pune UN CHELNER - SEF DE SALA IN LOCUL UNUI ADEVARAT MANAGER????", s-a adresat edilul ministrului.