Tot mai multi medici din Suceava se imbolnavesc. Autoritatile ridica din umeri

Ar fi vorba de 15 persoane, care au fost deja internate in spital, si se asteapta rezultatele testelor pentru inca 20 de cadre medicale, potrivit unor surse citate de Obiectiv de Suceava "Medicul epidemiolog va solutiona problema", a precizat generalul Ionel Oprea, seful echipei militare care a preluat conducerea Spitalului Judetean Suceava, scrie presa locala.Este vorba despre medicul Sergiu Singeorzan, presedintele Asociatiei pentru Prevenirea si Controlul Infectiilor, care s-a alaturat echipei de la Suceava saptamana aceasta.Omul de afaceri Stefan Mandachi, care si-a pus hotelul gratuit la dispozitia cadrelor medicale care lupta cu pandemia, spune ca autoritatile nu colaboreaza."Am depus 12 petitii si cereri cu solicitari de clarificare prin proceduri, prin recomandari. Toti sunt pe silent, nimeni nu raspunde, nimeni nu-si asuma raspunderea, toti ridica din umerii", a declaratOmul de afaceri sucevean ii cazeaza gratuit in hotelul sau pe cei care au nevoie sa se izoleze de familii, asigura meniuri gratuite pentru spitalele din zona, prin lantul sau de restaurante, Spartan, iar in ultimele zile a reusit sa stranga 910.000 de euro, impreuna cu donatori si voluntari, pentru Crucea Rosie Suceava, pe site-ul www.1cm.ro