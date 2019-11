Tragedia de la Timisoara: 40 de oameni sunt inca in spital

Ziare.

"In acest moment mai avem internate in spital 40 de persoane, 29 de copii si 11 adulti. In ceea ce priveste celelalte masuri intreprinse in orele care urmeaza, la fata locului au loc mai multe verificari ale imobilelor pentru ca ele sa poata fi date in folosinta", a spus Frantescu, la videoconferinta cu prefectii organizata de ministerul de Interne, Marcel Vela.Intrebat de Vela despre pompieri si politisti care au intervenit in acest caz si care ar fi reclamat ca nu se simt bine, subprefectul de Timis a raspuns ca nu are informatii in acest sens."Nu am confirmata aceasta informatie. Ei sunt intr-adevar internati in mod preventiv la spital pentru un screening, dar nu am informatia ca ar avea probleme de sanatate", a precizat Frantescu.El a propus ministrului ca pentru viitor sa fie constituit un fond la dispozitie, care sa poata fi accesat rapid si sa fie folosit in astfel de cazuri pentru asigurarea cazarii si hranei celor afectati.