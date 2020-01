Transplant de cornee reusit la Iasi: Doua femei si-au recapatat vederea

Ziare.

Diana Cimpoesu, purtatorul de cuvant al Spitalului Sf Spiridon din Iasi a declarat, vineri, ca transplantul de cornee a fost realizat in clinica de Oftalmologie la sfarsitul anului 2019, beneficiare fiind doua femei in varsta de 50 ani, respectiv, 70 de ani. Ambele paciente se aflau pe lista de asteptare de cativa ani."Pacienta de 50 de ani a suferit o arsura chimica pe ambii ochi, in copilarie, dar si-a desfasurat o activitate normala cu ochiul stang pana in urma cu un an, ochiul drept neavand vedere pana in prezent. Pe ochiul drept s-a practicat o interventie complexa, transplantul de cornee si inlocuirea cristalinului. Urmeaza ca in viitor si ochiul stang, care este inca afectat de arsura din copilarie, sa fie beneficiarul unui transplant de cornee. Deocamdata s-a refacut functionalitatea ochiului drept.Cea de-a doua pacienta este o femeie in varsta de 70 de ani are o boala strict la nivelul corneei si a beneficiat pe un singur ochi de transplantul celei de-a doua cornee recoltate de la pacientul in moarte cerebrala. In clinica oftalmologica sunt urmarite de intreaga echipa, de domnul profesor Dorin Chisalita si deocamdata evolutia lor este una favorabila", a explicat prof.univ.dr. Diana Cimpoesu.Potrivit medicilor, femeia in varsta de 50 de ani si-a recapatat in prezent 25% din vedere. Pe viitor, aceasta urmeaza sa fie supusa si altor interventii chirurgicale.