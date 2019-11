Trei spitale din Bucuresti nu au apa calda si caldura. Ministerul Sanatatii si RADET, declaratii contradictorii

Reactia RADET: Am anuntat sistarea prompt, nu dupa 2 ore!

Directorul general al Termoenergetica spune ca la 43 de minute de la sistare a primit dovada ca unitatile sanitare au fost notificare

Reprezentantii Ministerului Sanatatii au informat, joi, ca au verificat situatia in unitatile sanitare de pe platforma Fundeni, afectate de intreruperea agentului termic, si mentioneaza ca spitalele in cauzaCele trei unitati medicale afectate sunt Institulul Oncologic Bucuresti, Institutul Clinic Fundeni si Institutul pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu. Totodata, si DSP Bucuresti va dispune verificari la fata locului.Ministerul Sanatatii atrage atentia ca lipsa agentului termic poate afecta calitatea actului medical si a solicitat Primariei Capitalei sa ia masuri urgente cu privire la activitatea si modul de comunicare ale RADET.Unitatile afectate vor folosi surse alternative pentru asigurarea caldurii si a apei calde pana la remedierea situatiei, informeaza secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, prof.dr. Horatiu Moldovan."Am vorbit cu managerii celor trei unitati sanitare, pentru ca am vrut sa verific ca pot fi asigurate conditiile necesare continuarii ingrijirilor medicale de care au nevoie pacientii.", sustine Moldovan.Potrivit aceleiasi surse, la fata locului a fost trimisa si o echipa din cadrul DSP Bucuresti."Suplimentar, am cerut reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Bucuresti sa verifice la fata locului care este situatia si sa indrume echipele de management pentru a lua masurile necesare care se impun. Dar este regretabil ca evenimente de aceasta natura continua si nu putem fi de acord ca, in plina iarna, pacientii sa fie pusi in astfel de situatii", a completat acesta.Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica SA - care este in curs de preluare a activitatii falimentarei RADET - sustine, insa, ca unitatile sanitare au fost notificate prompt, nu dupa 2 ore, cum a informat Ministerul Sanatatii."Sistarea a avut loc la ora 9:00. Ea le-a fost comunicata spitalelor, initial, telefonic.Apoi, procedura este urmatoarea in toate cazurile in care se impune sistarea furnizarii, in astfel de cazuri mai delicate. Dupa ce apare necesitatea sistarii, se intocmeste adresa prin care anuntam. Avem un personal, numit pe plan intern 'industrias', care se si deplaseza la sediul unitatilor respective si duce personal adresa acolo.Si in acest caz, un reprezentant al RADET s-a deplasat fizic la sediile spitalelor - care sunt deservite de acelasi punct termic - pentru a le comunica sistarea.La 9:43 am primit pe WhatsApp dovada ca adresa privind sistarea agentului termic a fost inregistrata la Institutul Clinic Fundeni. Va dati seama ca inregistrarea a durat cateva minute. Cu siguranta reprezentantul RADET era acolo la 9:30, ca sa inregistreze adresa cu sistarea furnizarii care avusese loc la ora 9:00. Si atunci, cum putem spune ca RADET anuntat dupa 2 ore?Este adevarat ca unul dintre managerii spitalelor care impart aceeasi curte a refuzat sa primeasca adresa in format fizic si a solicitat sa ii fie trimisa pe email. In aceasta situatie, reprezentantul RADET s-a intors la sediu (ceea ce, in mod evident, i-a luat timp) si a trimis adresa prin email, cum i s-a solicitat.Dar asta nu a fost alegerea RADET, ci a respectivului manager de spital.RADET trage un semnal de alarma in acest caz si condamna ferm astfel de comportament al unui inalt reprezentant din Ministerul Sanatatii! Mai ales ca obligatia de a asigura sursa alternativa de apa calda si caldura le revine tocmai unitatilor sanitare si Ministerului Sanatatii.Vrem ca termoficarea sa nu mai faca obiectul declaratiilor politice", a precizat pentruAlexandru Burghiu.RADET anunta joi ca, urmare a unei avarii produse pe Magistrala de termoficare 2Dn 600, veche de 43 de ani, se sisteaza furnizarea agentului termic pentru un interval de maximum 24 de ore in zona Fundeni. Pe langa cateva sute de imobile rezidentiale, au ramas fara apa calda si caldura si cele 3 spitale de pe platforma Fundeni