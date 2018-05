Ultima suta de metri pana la greva generala in Sanatate. Sindicatele, fata in fata cu Dancila: Speram ca nu acum afla problemele

Are Dancila solutii? "Sanatatea e un ceas si fiecare rotita conteaza"

E a doua interventie a premierului Dancila in criza salarizarii din Sanatate, dupa ce, in urma cu doua saptamani, s-a intalnit cu managerii de spitale. Dupa acea intalnire a stabilit sa fie infiintat un grup de lucru la nivelul Guvernului care sa centralizeze problemele si sa gaseasca solutiile, insa nicio decizie nu a fost anuntata pana acum.Intre timp, luni, in aproximativ 500 de spitale din toata tara au avut loc greve de avertisment. Timp de doua ore, mii de angajati au iesit in curtile spitalelor cu pancarte si au transmis Guvernului ca, daca nu le acorda drepturile promise in campanie, sunt hotarati sa declanseze greva generala la sfarsitul saptamanii, pe 11 mai.Am vrut sa aflam cu ce asteptari se duc sindicatele, avand in vedere ca intalnirea a fost fixata dupa greva de avertisment, desi actiunea fusese anuntata cu saptamani inainte.Mai in gluma, mai in serios, liderii Sanitas spera ca premierul a aflat intre timp care le sunt nemultumirile si marti vine direct cu solutiile."Acum noi speram ca a aflat si ca ne da solutii, nu ca afla acum. Noi am vorbit cu doamna ministru (al Sanatatii Sorina Pintea, n.red.) pe 2 mai, am stabilit 10 puncte pe care sa le transmita Guvernului", a declarat, pentru, Iulian Pope, prim-vicepresedinte Sanitas, adaugand ca la intalnirea care incepe la ora 10:00 participa si ministrii Sanatatii, Muncii si Finantelor."Cred ca dupa greva de avertisment, Guvernul ar trebui sa vada, in ceasul al 12-lea, ca trebuie rezolvata problema. Nu e un moft al sindicatelor, ci o nemultumire generala a salariatilor, o stare de tensiune. Sanatatea e un ceas si fiecare rotita conteaza si trebuie sa rezolve. Sanatatea e sau nu o prioritate? - asta e intrebarea pentru intalnire.Daca e o prioritate, trebuie sa rezolve aceste situatii, sa ne intoarcem la lucru, toti oamenii sa aiba acces la servicii de calitate. Astea sunt asteptarile noastre de maine. Doamna ministru al Sanatatii ne-a spus sa avem incredere ca vom rezolva situatia, dar deocamdata e o discutie... sa vedem documente, declaratii oficiale ale Guvernului", ne-a mai spus liderul Sanitas.Negocierile sunt deja contra-cronometru, pe ultima suta pana la declansarea grevei generale ce ar paraliza sistemul public de sanatate. Revendicarile sindicalistilor sunt multe, dar cateva au prioritate."Noi avem asteptari sa inteleaga si sa modifice Leega Salarizarii astfel incat continuitatea si plata suplimentara pentru sambete, duminici si sarbatori legale si plata pentru garzile suplimentare sa nu faca parte din procentul de 30% (pragul pentru sporuri, n.red.), pentru ca asa ar fi firesc. In felul acesta ar pune Sanatatea pe picior de egalitate cu celelalte sectoare.Ne asteptam sa inteleaga si sa reglementeze Anexa 6-7, astfel incat cele mai importante spitale - institutele nationale, spitalele de urgenta - sa poata cumula anumite sporuri astfel incat sa nu castige mai putin personalul din aceste spitale - inclusiv medicii - fata de spitalele orasenesti aflate in subordinea primariilor.Vrem reglementarea salariului directorului de ingrijiri care are mai putin decat o asistenta medicala. Reglementarea directorului economic care are un salariu foarte mic, norme clare privind impozitarea indemnizatiei de hrana, pentru ca politsitii si personalul militar nu platesc taxe pentru aceasta norma de hrana, a noastra e impozitata cu 42%. Mai asteptam asimilarea profesiilor de moase, sora medicala si tehnician medical cu functia de asistent medical, adica sa le cresca si lor veniturile de la 1 martie", a enumerat Iulian Pope.Dar ce ar trebui sa acorde Guvernul din toate acestea ca sa nu se ajunga la greva generala?"Mi-e greu sa va spun acum, dar importante sunt cele care reglementeaza sistemul: exceptarea continuitatii de la procentul de 30%, reglementarea veniturilor pentru angajatii din spitalele de prima linie - de urgenta si institutele nationale.Celelalte avem sperante mai mari ca se vor implini. Dar aceste doua lucruri sunt esentiale, fara ele sistemul va ramane in acelasi haos si nu putem spune ca incheiem actiunile de protest", a conchis liderul sindical.Dupa negocieri, liderii sindicali se vor reuni in sedinta pentru a stabili ce fac mai departe: accepta termenii Guvernului sau declanseaza greva generala. Va invitam sa ramaneti alaturi de noi pentru a afla rezultatul negocierilor de la Palatul Victoria.