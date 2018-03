Un barbat a fost operat din greseala pe creier

Ziare.

Un pacient din orasul Nairobi trebuia operat din cauza unui cheag de sange la nivelul creierului, iar alt pacient avea nevoie doar de tratament pentru ca prezenta umflaturi.Insa, o teribila incurcatura cu numele pacientilor a dus la nefericitul eveniment Cadrele medicale nu si-au dat seama ca opereaza persoana gresita decat dupa cateva ore bune de cand operau, cand nu au descoprit niciun cheag de sange care sa fie indepartat, potrivit BBC Acum, barbatul operat se simte bine si se reface dupa interventie.Comisia de reglementare a practicii medicale spune ca o astfel de greseala reprezinta o premiera pentru tara. Ea a cerut un raport amanuntit despre ce s-a intampat in spital si va programa audieri in acest caz.Patru persoane au fost deja suspendate din functie: neurochirurgul, doua asistente si medicul anestezist.Totusi, colegii neurologului suspendat au protestat fata de decizie, argumentand ca persoana care a pus eticheta de identificare este cea care ar trebui pedepsita.Aceasta greseala are loc la cateva saptamani dupa ce ministrul Sanatatii din Kenya a declansat o ancheta in acelasi spital, in contextul unor acuzatii de abuz sexual.