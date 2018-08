Un barbat diagnosticat cu West Nile, virus care se transmite prin intepatura tantarului, in stare grava la spitalul din Sfantu Gheorghe

Ziare.

com

Potrivit acestuia, pacientul este in stare critica la sectia de Terapie intensiva. Barbatul este din municipiul Targu Secuiesc si a fost initial internat la spitalul local, dar avand in vedere starea grava, a fost transferat la Sfantu Gheorghe.Virusul West Nile se transmite in general prin intepatura de tantar. Persoanele infectate pot fi fara simptome sau pot prezenta simptome similare unei gripe usoare: febra, cefalee, mialgii, stare de rau, greturi, varsaturi, eventual cu fenomene eruptive cutanate.De asemenea, pot aparea si forme grave cu simptome neurologice, prezentand tablou clinic de meningita sau meningoencefalita, aceste forme severe aparand mai ales la persoane de varsta inaintata.Medicii recomanda populatiei sa evite expunerea la tantari, sa utilizeze substante chimice impotriva tantarilor, sa impiedice patrunderea tantarilor in casa folosind plase de protectie la ferestre, sa utilizeze substante insecticide in locuinta si in jurul locuintei, sa asigure desecarea baltilor de apa din jurul gospodariei si uscarea pivnitelor, sa indeparteze recipientele de apa stagnanta si gunoiul menajer, sa evite vizitarea zonelor turistice cu balti si alte ape statatoare, delta, mlastini sau sa isi ia masuri de protectie sporite, adecvate pentru evitarea intepaturilor de tantari.