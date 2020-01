Un barbat din judetul Hunedoara a murit din cauza gripei porcine

Ziare.

com

Barbatul in varsta de 76 de ani, din judetul Hunedoara, care a murit din cauza gripei avea si alte boli si nu era vaccinat antigripal."Am avut raportate patru cazuri suspecte de gripa. Au fost trimise la Institutul Cantacuzino, asa este protocolul. Au venit rezultatele, pentru trei a fost infirmat diagnosticul de gripa, pentru o persoana de 76 de ani s-a confirmat gripa de tip AH1N1, acea gripa pandemica, cunoscuta cu denumirea de gripa porcina. Din pacate, persoana a decedat marti, am fost anuntati de catre Spitalul Municipal Hunedoara. (...) Persoana prezenta si multiple afectiuni cronice. A fost internata in data de 8 ianuarie", a declarat, joi, Cecilia Birau, medicul sef al DSP Hunedoara.In ultima saptamana, in Hunedoara au fost inregistrate peste 900 de persoane cu infectii acute respiratorii, dintre care aproximativ 300 au fost cazuri de pneumonie.In judet au fost vaccinate gratuit impotriva gripei peste 30.000 de persoane, cu 4.000 mai multe ca anul trecut.