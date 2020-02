Un barbat din Ploiesti a ajuns la spital, dupa o dezinsectie in bloc. O vecina a avut dureri de cap

Ziare.

Incidentul a avut loc in Ploiesti, intr-un bloc situat pe Aleea Rasnovenilor, unde marti s-a facut o dezinsectie pe scara.Autoritatile au fost anuntate apoi de o femeie, care a spus ca sotul ei se simte rau."El s-a simtit rau de la deratizarea asta. Nu avea aer, nu putea sa respire, avea un nod in gat. El si asa are probleme de sanatate si cu solutia asta ce a dat aici s-a simtit rau. Fiind la parter, s-a simtit rau", a declarat sotia barbatului.Medicii de la Ambulanta l-au dus pe barbat la spital.Medicul Veronica Radu a declarat ca barbatul s-a simtit rau inca de marti seara, avand greturi, ameteli si dureri de cap dupa ce in subsolul blocului in care locuieste a fost facuta o dezinsectie.Barbatul a ramas internat.O vecina a barbatului spune, la randul ei, ca a durut-o capul dupa dezisectie.Purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Oana Branzan, a anuntat ca politistii au inceput verificari.Surse judiciare au declarat ca politistii au mers din usa in usa si au intrebat toti locatarii daca s-au simtit rau dupa dezinsectie. Niciunul nu a acuzat, insa, stari de rau. In schimb, din cele 15 guri de aerisire de pe scara blocului, 13 erau astupate.Verificarile facute la firma care a curatat nu au scos la iveala nereguli.