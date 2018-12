Un barbat se afla in stare grava dupa ce a fost impuscat din greseala la vanatoare

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Iasi, Ioana Bustiuc, a declarat ca barbatul impuscat a fost dus la spital."Am fost sesizati prin apelul de urgenta unic 112 cu privire la faptul ca a avut loc un accident de vanatoare, intre localitatile Dagata si Garbesti. Colegii mei s-au deplasat la fata locului, barbatul care ar fi fost impuscat a fost transportat la spital, pentru ingrijiri medicale", a spus Bastiuc.Surse din ancheta au precizat ca barbatul ranit participa la o partida de vanatoare organizata legal, pentru mistreti si iepuri, inca acesta ar fi parasit zona in care trebuia sa stea, fiind lovit de o alice, care a ricosat.Se pare ca ca un alt vanator a tras spre un animal, a lovit in copac si din copac, cel mai probabil, alicea a ricosat in barbatul ranit.A fost deschis un dosar penal in acest caz.