Un barbat venit la spital a fost tarat pe hol si dat afara cu matura. Responsabilii au scapat cu o amenda de 10% din salariu

Potrivit managerului Spitalului de Urgenta Resita, doi infirmieri si un brancardier au fost cercetati disciplinar dupa ce au aparut imagini in care angajatii spitalului erau filmati cand tarau pe hol un barbat si il amenintau cu matura.Waldemar Murgu, managerul Spitalului de Urgenta Resita, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca sanctiunile date celor doi angajati reprezinta si un mesaj pentru restul personalului care nu respecta procedurile."Dupa ce Comisia de Disciplina s-a intrunit, mi-a inaintat un raport si a propus sanctionarea a doua dintre cele trei persoane, pentru ca, dupa cum se vede pe filmare, una dintre persoane nu are absolut niciun fel de tangenta cu acel domn care astepta la UPU.Acei doi angajati au fost sanctionati cu cate 10 la suta din salariu pe o luna.(...) Am sanctionat acesti doi angajati pentru ca nu au respectat procedura. Trebuia anuntata asistenta sociala de la primarie, trebuia anuntata Politia Locala si urmate procedurile de transport a acestor persoane la Centrul de zi de la Caransebes", a declarat Waldemar Murgu.Managerul spitalului sustine ca periodic persoane fara adapost vin la UPU, unde devin agresive atat cu pacientii, cat si cu personalul medical."Fac mizerie, agreseaza persoanele care sunt acolo. Nu e normal, dar paradoxal, acei infirmieri, asistenti de la UPU i-au ajutat mereu. Le-au dat mancare, haine si de aceea s-a ajuns la aceasta situatie, ca aceasta locatie sa fie un fel de adapost.Cand vrei sa-i igienizezi, devin foarte agresivi. Incep sa injure, devin violenti si atunci, poate cumva, iti e mila sa chemi Politia sa-i amendeze", a mai adaugat Murgu.Acesta a spus ca, de multe ori, sunt agresate si cadrele medicale din Urgenta."Personalul medical de multe ori este jignit, agresat, insultat si de multe ori suporta niste lucruri incredibile. De aceea, ma gandesc sa gasim o solutie, sa mai angajam suplimentar niste oameni de paza. Adica sa fie cate doi oameni pe schimb. Nu se poate, de exemplu, la UPU, sa vina cate 20 de apartinatori sa stea pe capul medicului care nu poate sa-si desfasoare activitatea in aceste conditii, sa fie insultat, jignit.Ne vom adresa si noi instantei fata de toate aceste cazuri", a mai spus Waldemar Murgu.Incidentul s-a petrecut pe 17 ianuarie si a fost filmat de o persoana care se afla pe holul spitalului. In imaginile care au ajuns in spatiul public se vede cum un barbat care sta pe o banca este amenintat cu matura de un angajat al spitalului, care ii cere sa plece. Cateva momente mai tarziu, alti doi angajati ai spitalului vin si il tarasc pe barbat pe jos, pe hol, spre iesire