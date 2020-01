Un deputat USR spune ca peretii spitalului Bagdasar Arseni sunt spalati cu un mop murdar. Cum explica situatia reprezentantii unitatii sanitare

Ziare.

"Imagini obisnuite din Spitalul Bagdasar Arseni din Bucuresti! Infirmierele manjesc peretii cu mopuri jegoase dupa ce au intins mizeria si pe culoare. Cu aceleasi instrumente infecte se face asa zisa curatenie si prin saloane.Este imperios necesar ca Ministerul Sanatatii sa mobilizeze urgent resursele necesare pentru ca in spitalele Romaniei sa fie instruite infirmierele cu reguli de igiena draconice" a transmis Emanuel Ungureanu, printr-o postare pe Facebook.Purtatorul de cuvant al spitalului Bagdasar Arseni, dr. Florin Bica a declarat pentru Digi 24 ca nu e convins ca lucrurile stau asa cum spune Emanuel Ungureanu. Dar ca se va demara o ancheta."Din imaginile pe care le-am primit eu, nu reiese ca modul ar fi fost folosit si la spalat podelele. Ca se spalau peretii cu mopul, e o problema?!?Spuneti ca mopul este gri. Si eu am mop acasa. Il bag si la masina de spalat. Si nu mai iese chiar alb.Probabil ca de curatenie se ocupa o firma privata care a castigat o licitatie pentru asta. Maine de dimineata (luni, pe 13 ianuarie - n.red.) managementul va reverifica activitatea firmei de curatenie", a spus dr. Florin Bica.Emanuel Ungureanu a spus ca, din punctul sau de vedere, singura veste buna este ca pacientul care le-a filmat pe femei spaland peretii cu mopul murdar n-a mai suportat bataia de jos si a facut situatia publica.Dar - a mai spus Ungureanu - in spitale nu faci curatenie ca acasa. Asa ca e prea putin importanta culoarea mopului purtatorului de cuvant al spitalului, subliniaza deputatul. "In unitatile sanitare, exista instrumente si substante diferite pentru curatenia in saloane, in bai si in spatiile cu alte destinatii. Si toate ar trebui fie respectate!", afirma elEmanuel Ungureanu a spus ca asteapta raspunsuri cu privire la acest caz de la Directia de Sanatate Publica Bucuresti.