Un pacient a asteptat 7 ore pe masa de operatie. Medicul a refuzat sa opereze in alta sala

Un medic ar fi refuzat sa il opereze in alta sala decat cea in care lucra de obicei, potrivit Digi24 . Dupa orele de chin, directorul spitalului a chemat un doctor de acasa pentru a opera pacientul.Intamplarea a avut loc duminica seara la Spitalul de Urgenta Craiova, barbatul vrand acum sa faca o plangere oficiala dupa trauma traita.Pacientul a ajuns la spital duminica, la pranz, acuzand dureri in zona genitala. Medicul de garda a considerat ca trebuie operat imediat, asa ca l-a dus in sala de operatii de la Urologie, insa nu a inceput interventia, pentru ca dupa ora 15:00 nu ar mai fi avut ajutoare in sala lui de operatii si a refuzat sa faca interventia in alta sala.Acum, medicul sustine ca nu are nicio vina, insa a recunoscut ca a tinut pacientul pe masa de operatii timp de 7 ore.Durerile pacientului au luat sfarsit dupa sapte ore, cand l-a operat un urolog chemat de acasa. Medicul care a refuzat sa faca operatia este acum subiectul unei anchete interne facuta de spitalul judetean Craiova.