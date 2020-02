Un pacient a filmat un gandac in farfurie, la spitalul din Deva. Managerul spune ca poate e adus de acasa (Video)

Ziare.

Imaginile cu un gandac care se plimba in farfuria cu mancare a unui bolnav au aparut in presa locala din Hunedoara, iar managerul Spitalului Judetean de Urgenta Deva, Lidia Rosca, spune ca se fac verificari."Cina romantica cu un gandac in Spitalul de Urgenta Deva", este comentariul care insoteste imaginile.Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Deva, Lidia Rosca, a declarat, joi, ca dezinsectiile au fost facute la timp."Au mai fost probleme in alta parte si tot asa, s-a dus echipa si a facut dezinsectia. Se face in fiecare saptamana. Serviciul SPIAAM, prin agentii de dezinfectie, deratizare, dezinsectie, in fiecare saptamana, merg pe Sectia de Pediatrie, in timpul saptamanii. Ei fac si dezinfectia la nivel inalt pentru bacterii, fac si pentru gandaci, vine si firma din exterior", spune Rosca.Aceasta adauga ca gandacii ar putea fi adusi de acasa de pacienti: "Mai sunt cate unul-doi rataciti. Din punctul meu de vedere, in saloane nu se intra corespunzator, pentru ca oamenii vin de acasa, cu bagajele si cu tot felul de lucruri. E suficient sa aduca un puiut care se inmulteste, pentru ca intr-adevar temperatura in spital e mai ridicata, oamenii stau in pijamale.Noi suntem in proces de reparatii capitale si atunci o parte din spital si vestiarul urmeaza sa fie reparate, si acolo sunt probleme, dar daca este pe Sectia de Pediatrie nu ar trebui sa fie acolo. Fiind in procesul de reparatii capitale, in nebunia aceasta in care suntem la limita functionarii, ca sa zic asa, intrucat ministerul a blocat fondurile, nu avem de unde sa le reparam pe toate odata".