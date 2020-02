Un pacient iesit de o ora din operatie s-a aruncat de la geamul spitalului din Husi si a murit

Ziare.

Barbatul de 57 de ani fusese internat in urma cu trei zile, iar luni a fost operat si i-a fost amputat un picior din coapsa.La o ora dupa interventia chirurgicala, barbatul s-a aruncat de la etajul al doilea al spitalului."Ceea ce stiu este ca fusese scos din sala de operatie in urma cu o ora, era in ATI, monitorizat. Asistenta a iesit doua minute din salon si cand s-a intors nu l-a mai gasit. Geamul micut din salon era deschis. Din nefericire, a cazut de la etajul 2, cumva de inaltimea etajului 3, pentru ca avem un demisol inalt. Avea un picior amputat din coapsa, era intenat de trei zile", a declarat Lucia Rotaru, managerul Spitalului Husi.O echipa medicala a declarat decesul barbatului si a fost deschisa o ancheta interna."Pentru noi nu are nicio explicatie ce s-a intamplat. Era cooperant, treaz, era sub analgezice, nu sedative, era linistit", a precizat Rotaru.Si Politia face cercetari, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa."Se fac cercetari pentru a se stabili cum s-a produs nefericitul eveniment, in acest caz fiind deschis si un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a declarat Bogdan Gheorghita, purtator de cuvant al IPJ Vaslui.