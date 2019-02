Un spital din Romania e executat silit de familia unei fete care a murit aici. Activitatea medicala va fi grav afectata de lipsa de bani

Povestea fetei care a murit din vina medicilor

Se reduce numarul de paturi din lipsa de bani

Ziare.

com

Sentinta in acest caz arata astfel: spitalul trebuie sa plateasca 400.000 de euro, despagubiri morale, si 20.000 de lei, prejudiciu material, medicul si asistenta, responsabili cu ingrijirea tinerei care a murit, condamnati la inchisoare cu suspendare.TVR relateaza ca Raluca Tulic avea doar 17 ani, in 2011, cand a venit la spitalul din Targu-Jiu cu o amigdalita si s-a internat la sectia ORL. A murit, insa, in urma unui soc anafilactic provocat de administrarea unui antibiotic la care era alergica.In urma unui indelungat proces, Curtea de Apel Craiova a dat sentinta definitiva:- spitalul plateste sumele amintite mai sus in solidar cu medicul vinovat- medicul Carmen Braia a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare- o asistenta a fost si ea condamnata la un an si 5 luni de inchisoare tot cu suspendare.Un executor judecatoresc a deschis procedura de executare silita. Banii au fost retrasi de la Casa de Asigurari de Sanatate Gorj, inainte ca ei sa ajunga la Spitalul Judetean din Targu Jiu. S-a intamplat cu putin timp inainte sa fie achitate salariile.Toata suma este solicitata spitalului, pentru ca medicul care a gresit nu este solvabil.Managerul unitatii medicale va da in judecata medicul vinovat, pentru a recupera jumatate din suma, potrivit TVR."La Curtea de Apel Craiova au fost scoase firmele de asigurari si au bagat doctorul Braia in solidar cu Spitalul Judetean de Urgente din Targu Jiu . Executorul se indreapta spre cine e solvabil, adica spre noi.Am gasit tot felul de tertipuri juridice sa mai esalonam putin pana primim noul buget. Am incercat sa discutam si cu creditorii, sa-i chemam, sa esalonam suma aceasta, dar nu, ei vor toti banii odata. E foarte greu pentru spital si vom trece printr-o situatie extrem de grava", a explicat situatia managerul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, Gigel Capota, citat de Adevarul Din cauza sumei pe care trebuie sa o achite, activitatea spitalului va fi grav afectata."Probabil ca vom fi nevoiti, desi sper sa nu se ajunga aici, sa restrangem activitatea medicala, adica: restrangerea numarului de paturi, inclusiv a numarului de paturi contractate, restrangerea numarului de servicii medicale care se desfasoara la nivelul unitatii noastre, inclusiv in Ambulatoriu de specialitate, precum si in sectii. Nu este o perspectiva care sa ne avantajeze. Este o situatie fara precedent, pentru ca Spitalul Judetean de Urgenta este o unitate reprezentativa la nivelul judetului Gorj", a declarat pentru aceeasi sursa Costinel Popescu, directorul medical.