Un spital din Romania impune vizitatorilor taxa pentru papucii de unica folosinta

"Pentru prevenirea infectiilor nosocomiale in spital se impune utilizarea de catre vizitatori a papucilor de unica folosinta. Avand in vedere preturile practicate pe piata, tariful propus pentru utilizarea papucilor de unica folosinta este de un leu/pereche", se arata in proiectul de hotarare adoptat joi.Noua taxa va fi perceputa incepand cu data de 1 martie 2019 vizitatorilor care vor sa aiba acces in incinta spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din Suceava.