Vineri va fi inaugurat primul spital universitar veterinar din Romania

Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior, unicitatea spitalului deriva din diversitatea specializarilor si dotarilor, precum si din capacitatea de spitalizare a cazurilor 24/24, diferentiat in functie de specie si gravitatea patologiei."Necesitatea unui spital universitar de urgenta in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara a reiesit din dorinta de a oferi studentilor, corpului academic si pacientilor cele mai moderne si complete dotari, integrand toate specialitatile si serviciile accesibile domeniului medicinei veterinare. (...)Prin aceasta noua unitate spitaliceasca, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti se aliniaza la standardele internationale atat in pregatirea clinica a studentilor veterinari, cat si in calitatea actului medical", a declarat rectorul Sorin Mihai Cimpeanu, citat in comunicat.Proiectul a fost demarat in anul 2009 si s-a realizat cu o investitie totala de peste 21 milioane de lei (85% au reprezentat sume alocate de Ministerul Educatiei, iar restul - fonduri proprii ale universitatii), cu respectarea directivelor europene in domeniu.