Zeci de manageri de spitale au venit la Dancila sa le spuna cum sa plateasca salariile. S-au facut cozi la Guvern

Inca o carpeala?

Dancila vrea sa fie inchis subiectul salariilor din Sanatate

Ziare.

com

La intrarea in sediul Guvernului s-au creat cozi, fiind necesar ca toate persoanele sa treaca prin filtrul de securitate, scrie Agerpres.Initial, managerii de spitale au avut acces in Palatul Victoria pe o singura intrare, ulterior acestia fiind directionati si catre o alta.Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate, comenteaza pe pagina de Facebook discutiile de azi, de la Guvern."Managerii spitalelor de urgenta din toata tara sunt in par la doamna premier Dancila. Se negociaza desfiintarea anvelopei financiare de 30% pentru sporuri si ore suplimentare, un spor unic pentru fiecare sectie, fara minim si maxim si integrarea personalul TESA in echipa medicala. Probabil se va lasa cu noi cucuie si un nou OUG de carpeala. Cea mai mare promisiune electorala a PSD se intoarce impotriva lor", scrie Tudor Pop.La inceputul sedintei de guvern de miercurea trecuta, premierul Viorica Dancila le-a solicitat ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul saptamanii, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii."Vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii, doamna ministru al Muncii, domnul ministru al Finantelor Publice sa identifice, pana la sfarsitul acestei saptamani, problemele care apar in sistemul de sanatate, sa gasim solutii.Luni sa cheme managerii spitalelor in care avem probleme, pentru a avea o discutie cu dumnealor si", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern.Saptamana trecuta sindicatele au anuntat ca declanseaza pe 11 mai greva generala in sanatate. Pana acum nici Ministerul Sanatatii, nici Guvernul nu a dat o reactie la acest anunt ingrijorator.A.S.