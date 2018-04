Ziua in care medicul Burnei a stat fata in fata cu unul dintre denuntatorii sai: "I-am dat banii in semn de recunostinta"

Banii, dupa efectuarea operatiei

"A zis ca nu trebuia"

Cum s-a ajuns la denunt

"Avem inregistrarile, vino sa ti le arat!"

Multumit de operatie

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Marius Constantin Sarageaua a fost singurul martor care a raspuns astazi citatiei de a veni la tribunal pentru a da o declaratie in procesul medicului Burnei. Este primul denuntator audiat in acest caz. Alti martori care au fost citati la acest termen nu au venit.Sarageaua are in jur de 40 de ani, parul incaruntit, e imbracat sportiv, hanorac si pantofi sport. Raspunde rapid intrebarilor puse de judecatorul Eugenia Voineag, dar memoria ii mai joaca feste. Au trecut doi ani de la momentul faptelor, iar totul s-a derulat cu repeziciune. Vorbeste deschis si prezinta faptele asa cum le-a perceput.Pe 28 octombrie 2016, barbatul s-a prezentat la spitalul Marie Sklodowska Curie, in vederea unei consultatiii acordate de catre medicul Gheorghe Burnei copilului sau. Acesta avea o problema medicala la mana dreapta, o malformatie. Atunci a avut loc primul consult. Sarageaua a povestit ca ajuns la acest spital la recomandarea unui medic din Constanta."In acea zi nu i-am inmanat inculpatului o suma de bani. Arat ca am dat alte sume, suma de 500 de lei, dupa efectuarea operatiei. Precizez ca nu mi-a fost ceruta aceasta suma de bani si nici nu mi-a lasat impresia ca astepta acea suma de bani. Am inmanat aceasta suma de bani in semn de recunostinta, copilul meu fiind bine dupa aceasta operatie", a declarat acesta.El a aratat ca banii i-ar fi introdus in buzunarul halatului medicului Burnei. Nu stia insa ca la acel moment, in biroul medicului, procurorii de la Parchetul Capitalei montasera aparatura tehnica de interceptare ambientala.Medicul Gheorghe Burnei a urmarit cu atentie audierea martorului din randul doi al salii.Judecatorul Eugenia Voineag a incercat sa inteleaga cum s-a comportat medicul Burnei in momentul in care parintele copilului i-a bagat banii in buzunarul halatului.Care a fost reactia medicului?A zis ca nu trebuie, insa eu am parasit imediat biroul. In timp ce paraseam biroul, Burnei mi-a spus sa iau legatura si cu celelalte persoane, fara a-mi preciza de ce. Apreciez ca pentru a le multumi pentru sprijin.Martorul a explicat ca dupa operatie ar fi urmat sa tina legatura cu medicii rezidenti si nu cu Burnei. Doar daca s-ar fi ivit vreo complicatie, medicii ar fi cerut din nou parerea de specialist a lui Burnei. Fapt care s-a si intamplat.Sarageaua a aratat ca a ajuns sa fie implicat in acest caz dupa ce a fost citat la politie. Era in perioada alegerilor care au avut loc in decembrie 2016, la circa doua luni de la operatia fiului sau. "Atunci am facut denunt in acest caz. Mi-au sugerat ca cel mai bine ar fi sa fac acest denunt", a explicat martorul."Am stat putin pe ganduri. M-au intrebat ce s-a intamplat. Mi s-a spus ca sunt inregistrari cu mine. Inregistrarile fiind in realitate si se refereau la intreaga discutie din biroul medicului. Aceste inregistrari mi-au fost aratate dupa formularea denuntului", a explicat Sarageaua cum ar fi decurs scena din biroul politistilor.Dupa ce a facut denunt, unul dintre politisti i-ar fi spus ca este posibil sa fie cercetat pentru dare de mita, dar nu-si mai aduce aminte, daca inainte sau dupa ce a facut denuntul."Dupa formularea denuntului, mi-au spus:", a mai povestit martorul.Avocatul lui Gheorghe Burnei a aratat ca, procedand in aceasta maniera, procurorii ar fi incercat sa salveze mituitorii: "este un abuz". Practic, aparatorul a incercat sa acrediteze ideea ca cei care au dat mita sunt vinovati si ar fi trebuit si ei trimisi in judecata.In acel moment, magistratul Eugenia Voineag a aratat ca in proces se judeca acuzatiile de dare de mita, nu situatia denuntatorilor.Aparatorul medicului a incercat sa smulga declaratii in favoarea clientului sau, legat de modul in care Burnei si-a facut meseria.Ca parinte ati fost multumit de operatia lui Burnei?In prima faza nu stiam foarte bine care era situatia medicala. Mi s-a spus ca trebuie sa revin la consult dupa un an de zile. Mai trebuia realizata o operatie, era o situatie mai complicata, dar in momentul respectiv am fost multumit de serviciile medicale acordate de Burnei.Urmatorul termen din acest caz a fost stabilit pe 7 iunie, cand urmeaza sa fie audiati alti martori.Procurorii il acuza in acest caz pe Burnei ca ar fi mascat mita ceruta de la parinti in contracte de donatii, iar pe unii copii i-ar fi operat pentru afectiuni inexistente in realitate, el si familia sa primind chiar si deplasari in strainatate de la firma care ii furniza proteze neomologate.Anchetatorii au gasit in biroul medicului de la spitalul "Marie Curie" sumele de 13.343 de lei, 5.015 de euro si 750 de dolari, bani ce ar fi fost primiti de la parintii copiilor operati, drept mita.Anchetatorii sustin ca la dosar exista numeroase declaratii de martori, inregistrari ambientale, dar si inscrisuri care ar proba infractiunile in cazul medicului. Acestia descriu "modul de operare" si vorbesc despre experimente facute pe copii, despre copii care erau intorsi de la operatii pentru a crea presiune, iar astfel parintii sa plateasca.