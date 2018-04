Ziua protestelor in Sanatate, cu mii de oameni in fata Guvernului si a spitalelor din tara: Cine seamana vant culege furtuna!

Autorizatie pentru protest, nu si pentru mars

Problemele au fost anticipate inca de anul trecut, insa guvernantii nu au luat in seama avertismentele si au insistat pe promisiunile cu triplarea salariilor. Chiar daca pentru medici si asistenti au existat majorari, pentru ca veniturile le-au fost aduse direct la nivelul din 2022 din legea salarizarii, acestea nu au fost la valorile promise, in parte pentru ca, in acelasi timp, le-au fost reduse sporurile pe care le luau pentru conditii periculoase de munca.Sporurile au scazut si pentru restul angajatilor, care n-au beneficiat de salarii marite la nivelul din 2022, astfel ca acestia s-au trezit in luna martie ca au luat mai putin cu sute bune de lei fata de februarie. Mai mult, in unele spitale nu s-au platit deloc pana la aceasta data sporurile, pentru ca managerii nu au avut bani. In multe spitale au avut loc in ultimele saptamani proteste spontane cu sute de angajati care au spus ca sunt in situatia de a nu-si mai putea plati ratele la banca, dupa ce au pierdut pana la 1.700 de lei la salariu.In aceste conditii, federatiile sindicale au organizat pentru joi un miting amplu in fata Guvernului, unde sunt asteptati sa participe peste 10.000 de oameni.Initial, cei de la Sanitas au vrut sa organizeze si un mars de protest prin centrul Capitalei, insa nu au primit autorizatie decat pentru protestul din fata Guvernului."In repetate randuri - ultima data fiind chiar la sedinta de la Guvern de la inceputul saptamanii - unii ministri au declarat ca nu le pasa de protestele Sanitas si ca, in general, salariatii din sanatate pot sa stea in strada pana 's-or plictisi!'. Contrar declaratiilor, insa, pentru 26 aprilie, federatia a primit aprobare numai pentru miting. Marsul pe care intentionam sa il desfasuram intre Palatul Victoria si Palatul Parlamentului nu a sunat bine pentru actuala putere! (...)Stimati guvernanti, promisiunile voastre fara acoperire, pe care le-ati facut de un an incoace in cautare de simpatie politica si capital electoral, sunt cele care au generat actuala situatie! Daca nu ati fi promis celebrele cresteri salariale, daca nu ati fi trambitat peste tot ca 'va curge lapte si miere' peste bugetari sub guvernarea voastra, daca Legea Salarizarii ar fi fost facuta cu cap, probabil ca nu ati fi ajuns aici. Dar...cine seamana vant culege furtuna!", se arata intr-un comunicat al Sanitas.Cei de la Sanitas sunt sustinuti si de CNSRL Fratia, care au transmis ca spera ca Guvernul sa gaseasca solutii pentru a nu se ajunge la greva generala, "cu efecte dezastruase atat pentru pacienti, cat si pentru toate cadrele medicale".Mesaje de sustinere au venit si de la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilot Medicali din Romania: "Decidentii politici trebuie sa inteleaga ca fiecare categorie profesionala din sectorul sanitar este importanta si decisiva pentru furnizarea unui act medical de calitate si pentru siguranta pacientului. Militam pentru redarea demnitatii lucratorilor din sectorul de sanatate si asistenta sociala!".Si Federatia Sindicala Hipocrat a anuntat ca se solidarizeaza cu cei care protesteaza , "indignata de atitudinea autoritatilor fata de problemele generate de iresponsabilitatea cu care au redactat si au inteles sa aplice principiul echitatii in Legea Salarizarii si in regulamentul de sporuri".Mesaje au venit si de la forurile europene. Federatia Europeana a Sindicatelor din Servicii Sociale a transmis Sanitas ca au sprijinul lor atat pentru miting, cat si pentru cazul in care se va ajunge la greva generala.Totodata, pentru cei care nu pot ajunge la mitingul de la Guvern, Federatia Solidaritatea Sanitara are o alta idee prin care sa-si uneasca glasurile in a-si cere drepturile."Joi, in intervalul orar 12:00-14:00, angajatii aflati in timpul liber din toate unitatile sanitare publice din tara sunt invitati sa-si exprime nemultumirile in mod public prin proteste pasnice, fara intreruperea activitatii, desfasurate in curtea/in fata spitalelor sau in fata institutiilor publice locale (consilii locale sau prefecturi, in functie de locul de organizare) ".Nici medicii nu sunt multumiti, si nu pentru ca nu le-ar fi crescut salariile, ci pentru modul in care Guvernul PSD-ALDE a facut asta.Un mesaj postat pe Facebook de medicul Dan Grigorescu, seful sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, s-a viralizat pe Internet."Dragi colegi medici si asistenti medicali, nu vedeti ca va va veni si voua randul? Nu va mirati ca, adresandu-ma voua aparent 'din afara', nu ma includ printre voi. O fac doar pentru ca ma consider deja ca facand parte dintre cei pacaliti inca de la 1 martie. Chiar daca mi-au crescut veniturile, ma gasiti printre cei care compun 'restul' echipei medicale. Din solidaritate.Pentru ca nu accept ca unii-altii sa joace cu mine, ranjindu-mi in fata, superior, de la prezidiu, alba-neagra!", a scris pe Facebook dr. Dan Grigorescu Mitingul si protestele spontane din spitale sunt doar un prim pas. Marti deja peste 20.000 de angajati din sanatate semnasera calendarul de proteste ce includ o greva de avertisment pe 7 mai si greva generala pe 11 mai.Vicepresedintele Sanitas Iulian Pope a declarat, pentru Ziare.com, ca oamenii isi asuma cu fiecare semnatura inclusiv ca nu vor fi deloc platiti in zilele respective, insa spune ca alta solutie nu exista, atat timp cat de la guvernanti vin replici ca cele ale Liei Olguta Vasilescu, ministrului Muncii, care a spus ca nu e impresionata de greve."Noi nu facem greva sa impresionam pe nimeni. Nici mitingul nu-l facem sa impresionam pe cineva. Nu se poate asa! (...) Ne cerem scuze pacientilor, dar, daca Guvernul va face tot comitete si comisii si declaratii de genul 'nu ne impresioneaza nici grevele si nici nemultumirile angajatilor din sanatate', efectiv nu avem incotro. Nu putem sa ne ascundem sa spunem ca totul e perfect in sistemul sanitar", a declarat Pope pentru Ziare.com