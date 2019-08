O pacienta de la Spitalul de Arsi acuza o asistenta ca nu i-a schimbat pansamentele pentru ca era sarbatoare

Ziare.

"Nu se schimba bandajele, ca e mare sarbatoare" ar fi spus asistenta pacientilor care aveau nevoie, relateaza StirileProTV.ro Una dintre paciente spune ca a mers acasa si si-a schimbat singura pansamentul."Am venit acasa si l-am schimbat singura. Aveam cu mine in camera o femeie si am intrebat daca schimba pansamentul si a zis ca nu e niciun medic astazi si nu schimba pansamentul fiindca este sarbatoare", a precizat aceasta, care avea arsuri solare.Pacientii sustin ca in spital nu erau nici medici de garda in ziua de joi, astfel ca pana la ora pranzului, la externare, niciun doctor nu ar fi trecut prin saloane.Conducerea spitalului transmite insa ca pansamentele se schimba doar la indicatia doctorului si ca in acest caz se va face o ancheta.