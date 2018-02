Situatie critica la un spital din Bucuresti: Din iulie, nu s-au mai platit contributiile la pensii si somaj. Cu banii medicilor s-au platit furnizorii

Reactii: Nu s-a platit, nu este asigurat

Camelia Roiu, medicul care a filmat viermii de pe ceafa pacientului de la Spitalul de Arsi si a facut mai multe dezvaluiri despre mizeria si prostul management din aceasta unitate medicala a revenit cu o noua postare pe facebook, intitulata "Alta intrebare"."Ce faci cind descoperi, intimplator, ca spitalul la care lucrezi nu ti-a platit contributiile la sanatate si pensii, din luna iulie. Din declaratiile actualei directiuni am inteles ca acesti bani au fost folositi pentru plata furnizorilor", arata medicul."Ma tot intreb cum a fost posibil asa ceva la o institutie a statului, in conditiile in care privatii sint sanctionati imediat pentru acelasi lucru"."Si ma mai intreb cum e posibil ca, acum o luna, spitalul sa figureze cu datorii pe site- ul ANAF, iar acum nu mai apare deloc. Poate pentru ca statul hot si impotent s-a hotarit sa stearga iarasi urmele marilor datornici"."Ma mai intreb cum o sa fie in eventualitatea in care o sa ajung pe o targa, intr-un spital. O sa ma lase acolo, pentru ca nu sint asigurata, desi mie mi s-au oprit banii din salariu"."Si, in final, ma intreb cum e posibil sa te duci sa intrebi angajatii Curtii de Conturi, aflati in control in spital, unde poti verifica daca spitalul a platit contributiile si sa ti se raspunda ca nu intra in atributiile lor". "Ma gindesc ca e noua politica a sistemului de sanatate si a statului falimentar", a concluzionat Camelia Roiu.Presedintele Asociatiei pentru Protectia Pacientilor din Romania, Vasile Barbu, a aratat la Realitatea TV ca spitalul are datorii la ANAF de 3 milioane de lei. "Daca la Spitalul de Arsuri nu se intervine, datorile cresc. Sunt probleme de management. Si noi pacientii avem probleme, nu se mai poate apela la servici medicale de calitate", arata acesta. Practic, pacientul caruia angajatorul nu i-a platit asigurarile nu este asigurat, a punctat Vasile Barbu.Florin Buicu, presedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor a intervenit la Realitatea TV si a explicat ca spitalul a intrat intr-o stare de reorganizare. "Spitalul are posibilitatea de a trimite catre ANAF o reesalonare de plata. Angajatii sunt oricum asigurati la Sanatate, doamna doctor sa stea linistita. Nu este vorba numai de Spitalul de Arsuri, sunt si alte unitati medicale care au beneficiat de o finantare redusa", a declarat parlamentarul.Buicu a precizat ca este vorba de o disfunctionalitate, deoarece Spitalul de Arsi este in proceduri de reoganizare si se fac lucrari.Buicu nu a explicat insa de ce considera ca doctorii beneficiaza de asigurare de sanatate, in conditiile in care legea prevede clar ca un cetatean beneficiaza de asigurare de sanatate valabila, respectiv de servicii medicale, doar 90 de zile de la ultima plata. In cazul personalului de la Spitalul de Arsi, cele 90 de zile au trecut de mult.