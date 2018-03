Manda spune ca audierea lui Coldea in Comisia SRI a fost amanata, pentru ca a anuntat ca a racit

Ziare.

Florian Coldea ar fi trebuit sa fie audiat maine, de la ora 14.00, dupa ce mai multe persoane care au fost audiate l-au invocat pe Coldea ca fiind principalul coordonator al implicarii Serviciului in activitatea altor institutii ale statului.Florian Coldea a demisionat din SRI la inceputul lui 2017, dupa acuzatiile lui Sebastian Ghita.In cadrul comisiei au fost audiati pana acum presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul sef al SRI, actual ambasador in Statele Unite, George Maior, urmand ca Florian Coldea si Traian Basescu sa fie si ei invitati in fata comisiei."Atat in ceea ce-l priveste pe domnul Tariceanu, cat si pe domnii Coldea, Maior si Basescu, sunt aspecte de lamurit, in ceea ce-i priveste pe domnii Coldea si Maior - perioada cat au condus SRI, functionarea SRI, chestiunile interne, inclusiv elemente punctuale in care invitatii la Comisie au spus chestiunile acestea punctuale, discutii avute, de interventii avute si sigur ca acest lucru ar trebui verifiat - daca s-au intamplat si in ce context s-au intamplat", declara Claudiu Manda in luna februarie.Presedintele Comisiei de control al SRI declara la finalul luni octombrie 2017 ca Florian Coldea este in prezent ofiter in rezerva si angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii, el precizand insa ca nu este clar in acest moment daca Florian Coldea a indeplinit toate criteriile pentru a fi cadru didactic la respectiva institutie de invatamant.