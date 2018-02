Audieri maraton in cazul de coruptie al fostului colonel SRI Daniel Dragomir. Comisie rogatorie in cazul "Regelui Puilor"

Acuzatiile oficiale

Doi fosti angajati SRI, doi angajati de la Agricoli Group si doi functionari bancari au dat declaratii astazi, timp de aproape patru ore. Instanta a decis pentru urmatorul termen, 9 martie, sa demareze procedurile de asistenta internationala pentru audierea prin videoconferinta a milionarului francez de origine libaneza Rami Ghaziri, cunoscut ca "Regele Puilor".Afaceristul este plecat din tara si are calitate de martor denuntator in dosar. El este cel care a denuntat ca i-ar fi dat 460.000 de euro lui Daniel Dragomir pentru a-i proteja afacerile in fata institutiilor statului.Instanta mai trebuie sa audieze la unul din termenele viitoare pe un alt martor cheie din acest dosar, Emile Kharrat, auditor financiar si cenzor la Avicola Crevedia, si el plecat din Romania.Marturiile au fost luate in dosarul in care locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ- Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. La Tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.Procurorii DNA au contestat decizia, iar cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Femeia a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare. Daniel si Marinela Zoica Dragomir au fost astazi prezenti la acest proces.Unul dintre martorii importanti din acest dosar este Marius Mitrus, care a lucrat in SRI in perioada 2001-2013. Ultima functie ocupata de acesta in cadrul serviciul secret a fost de sef Grupare Sectoare Informativ- Operative din cadrul Directiei Generale de Securitate Economica. Tuns scurt, imbracat la costum si cu ochelari cu rame groase, Marius Mitrus a dat o declaratie in care a explicat cum munca sa s-a intersectat cu cea a lui Dragomir. Audierea sa era relevanta pentru a se afla daca Dragomir a avut acces la informatii confidentiale despre Ghaziri.Mitrus a fost coleg de promotie cu Dragomir la Academia Nationala de Informatii, dar si la SRI. "Lucram la directii diferite, eram intr-o relatie de cooperare cu acesta", a precizat Mitrus. In 2011-2012, Directia unde lucram a beneficiat de mai multe date importante privind unul din sectoarele de importante in care isi desfasurau activitatea."Informatiile erau furnizate de Directia din care facea parte Daniel Dragomir (Antitero- n.red.), de la un ofiter din subordinea acestuia. Informatiile se refereau la activitati susceptibile de evaziune fiscala, desfasurate de un cetatean de origine libaneza pe nume Rami Ghaziri, activitati pe care le desfasura prin firmele sale", a precizat Mitrus.Fostul ofiter SRI a aratat ca a existat o intalnire operativa cu privire la nota de informatii la care a participat Daniel Dragomir si ofiterul din subordine. La acea intalnire a fost prezent Mitrus si un ofiter din subordinea sa. Nota continea elemente cu relevanta in domeniul Securitatii Economice fara ca acesta sa impuna luarea unei decizii operative ulterioare."Din cate imi amintesc, ulterior acestei intalniri, Directia Generala de Securitate Economica a solicitat Directiei din care facea parte Daniel Dragomir informatii suplimentare. Din cate imi amintesc, nu am primit niciun raspuns la solicitarea noastra, astfel ca s-a intrerupt colaborarea", a declarat Marius Mitrus.Pentru ca Rami Ghaziri era in atentia unitatii sale, acesta nu a aparut niciodata in legatura cu Daniel Dragomir. "Nu cunosc nimic in legatura cu Daniel Dragomir si numitul Emile Kharrat, care se afla in atentia Directiei din care faceam parte", a completat Mitrus."Nici eu si nici colegii mei nu i-am furnizat lui Dragomir si ofiterului acestuia date cu privire la activitatile operative la care eu si subordonatul meu activam. Niciodata nu am furnizat date acestuia ulterior", a tinut sa precizeze fostul ofiter."Dupa demisia mea si a lui Dragomir din SRI, acesta nu mi-a solicitat, si eu nu i-am furnizat date in legatura cu acesta speta", a concluzionat Mitrus.Alexe Popa a lucrat in SRI in perioada 2007-2013 si si-a dat demisia din serviciul secret in acelasi timp cu Daniel Dragomir. "In cadrul SRI, la momentul in care mi-am dat demisia, eram soferul lui Daniel Dragomir", a explicat martorul. "Aproape sase ani am fost soferul acestuia, aproape intreaga perioada in care am lucrat la SRI", a tinut sa precizeze Alexe Popa. Barbatul vorbeste scurt, are o memorie fabuloasa a masinilor pe care le-a condus, marci, numerele de inmatriculare etc.In prezent, Alexe Popa este asociat unic si administrator in cadrul Daimon Public Relations, iar in cadrul Daimon Media a fost doar angajat. "Arat ca Daniel Dragomir a fost inca de la inceput director general in cadrul Daimon Public Relations", a mai spus acesta.Decizia de a pleca din SRI a luat-o dupa ce a avut o discutie cu Dragomir, moment in care fostul locotenent-colonel i-ar fi spus ca vrea sa infiinteze o firma. "Arat ca am fost si sofer al Marinelei Dragomir, aceasta activitate era un fel de oficiu. In timp ce am fost sofer al lui Dragomir la firma acestuia am condus un Subaru Forester si un BMW X5", a declarat Alexe Popa.Alexe Popa a explicat instantei ca nu isi mentine declaratia data in fata Tribunalului Bucuresti. "Nu mentin declaratia data la urmarire penala, care s-a luat sub amenintarea procurorului Mihai Gheorghe (magistrat militar in cadrul DNA- n.red.). Spunea ca daca nu declar ce vor ei, ca ei stiu totul, ma baga jos, in arest", a precizat Alexe Popa.Audierea acestuia trebuia sa lamureasca o parte din acuzatii. Potrivit DNA, Ghaziri i-ar fi dat banii lui Dragomir astfel: 374.078 euro, bani primiti intr-un cont bancar deschis pe numele Ditei Costache, soacra fostului colonel SRI, 70.575,87 euro reprezentand finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii societati Emar Investment, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne si 18.000 euro, reprezentand salariul lunar de 8.000 de lei, primit de sotia lui Dragomir, Marinela Zoica, in calitate de administrator al firmei nou infiintate.In iarna 2013-primavara 2014, Alexe a povestit ca a avut o intalnire cu Emilia Nae, pe Calea Mosilor. "Aveam un plic cu documente, pe care l-am primit de la Daniel Dragomir. I-am dat plicul Emiliei Nae, care dupa ce le-a semnat mi le-a dat inapoi, iar eu le-am restitut lui Daniel Dragomir. Nu stiu despre ce documente era vorba", a precizat Alexe Popa. Emilia Nae este una dintre denuntatoarele din acest dosar, ea a lucrat contabila la firmele lui Rami Ghaziri. Era un fel de om de incredere al francezului.Alexe Popa s-a mai intalnit cu Emilia Nae o data, pe Bulevardul Basarab, de unde a luat-o si impreuna cu ea a mers in parcarea unui hotel din Bucuresti, unde s-a intalnit cu sotii Dragomir. "Nu am asistat la discutiile dintre cei trei. Acestea au durat mai putin de o ora. Dupa discutii, am preluat-o pe Emilia Nae si am trasportat-o in locul de unde o luasem", a mai precizat Alexe Popa.Despre autoturismul Porsche Cayenne, martorul a explicat ca acesta era proprietatea firmei Emar. "In perioada cand a fost in proprietatea firmei Emar, acest auto a fost folosit de sotii Dragomir, dar si de mine", a precizat martorul. El se ocupa de alimentarea cu carburant, schimbarea anvelopelor si uneori de transportul sotilor Dragomir.Martorul a povestit ca masina a lasat-o la o spalatorie auto, impreuna cu cheile si talonul. Decizia a fost luata dupa o discutie cu Dragomir, deoarece masina ar fi fost problematica si era greu de intretinut. Spalatoria ar fi fost a Emiliei Nae sau a unei colaboratoare a acesteia.Mihaela Barbu este angajata la o banca din Bucuresti si a lucrat ca si consilier client, dar si pe postul de casier. Ea a dat detalii despre mai multe depuneri de numerar facute de Emilia Nae. Bani care ar fi ajuns la familia Dragomir, prin contul mamei Zoicai Marinela Dragomir. "Este vorba de sume mai mari, dar nu-mi aduc aminte cuantumul", a precizat martorul. "Din cate imi amintesc, Emilia Nae a venit o singura data insotita de un domn", a mai declarat martora.Functionara a explicat ca depunerile de numerar realizate de Emilia Nae s-au facut pe numele Ditei Costache. Cum am spus, Dita Costache este soacra lui Daniel Dragomir. Zoica Dragomir era imputernicita pe contul mamei sale, potrivit martorei. "Toate documentele privind contul Ditei Costache au fost copiate si transmise catre DNA", a mai declarat Mihaela Barbu.Ecaterina Frost lucreaza la o banca din Bucuresti si i-a cunoscut pe sotii Dragomir in calitate de clienti. Ea o cunostea pe Emilia Nae ca si client al bancii, depunator. "Daca-mi aduc bine aminte, Emilia Nae facea depuneri de numerar in contul Ditei Costache. Din ce mi s-a spus, aceasta era mama Zoicai Marinela Dragomir", a explicat functionarul bancar.In cazul acestor depuneri, atunci cand s-a depasit plafonul de 15.000 de euro, s-au intocmit formularele necesare in astfel de cazuri. Este vorba de procedura standard de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor."Stiu ca Marinela Zoica Dragomir era imputernicita pe contul mamei sale. Ea s-a ocupat de constituirea unor depozite din sumele de bani ale mamei sale", a mai spus Ecaterina Frost.Alina Ionela Marin a lucrat la contabilitatea societatii Agroli Grup, care era controlata de Rami Ghaziri. Martorul a dat detalii despre firma Emar Investment Group, care ar fi fost fondata de Rami Ghaziri si Emilia Nae. De Emile Kharrat stia ca acesta a fost directorul financiar pentru intregul grup de firme."Am retinut o agenda a lui Rami Ghaziri in care eu mentionam sumele de bani pe care acesta le distribuia sau le cheltuia. Eu notam in aceasta agenda ce-mi spunea Rami Ghaziri. In aceasta agenda faceam mentiuni atat cu privire la sumele de bani ale lui Rami Ghaziri, cat si la sumele de bani apartinand societatilor lui. Unele dintre mentiunile prescurtate, facute de mine in aceasta agenda, erau mai multe prescurtari, cum era in cazul Politiei, Fin se intelegea Finante, Mimi- se intelegea Nae Emilia, Emar- de la Emar Investment Group. Unde nu mi se indica nimic in legatura cu anumite sume de bani, puneam punct sau semnul intrebarii", a declarat martorul.In aceasta agenda, ea nota toate cheltuielile facute. "Notam tot ceea ce imi comunica Rami Ghaziri", a aratat aceasta. Martora si-a adus aminte de un transfer de bani mai mare facut in contul lui Emile Kharrat.Agenda ar fi ramas la DNA, in dosarul fostei procuroare din Parchetul General, Angela Nicolae. "In agenda aparea numele baiatului procuroarei", a spus Alina Marin. "M-au intrebat despre niste sume de bani date de Rami Ghaziri pentru fiului doamnei Angela Nicolae. Mi s-au prezentat mai multe documente, iar eu am indicat agenda", a precizat martorul.In acest caz, in data de 15 iunie 2015 Rami Ghaziri a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare pentru cumparare de influenta, iar fosta procuroare Angela Nicolae a primit 4 ani de inchisoare cu executare pemtru trafic de influenta, dupa ce a cerut aproape 88.000 de lei pentru a interveni in mai multe dosare. Ghaziri a fost liberat conditionat in aprilie 2017.Alina Ionela Marin nu stie nimic despre activitatea Emar, doar ce a auzit de la colegi. Despre autoturismul Porsche pe care il folosea Rami Ghaziri, ea a aratat ca acesta a fost instrainat de firma Agroli, sau alta societate din grup, catre Emar. "Nu-mi amintesc in acest moment detalii despre plata vanzarii acestui autoturism", a mai spus femeia."Am auzit de o suma de bani, care trebuia sa fie data Emiliei Nae, care trebuia inmanata unei persoane. Era o suma pe care aceasta o primea frecvent, si pe care eu o scriam in agenda. In discutiile dintre Nae Emilia si Rami Ghaziri nu s-a pomenit numele unei persoane de sex feminin", a mai precizat martorul. Femeia a explicat ca in cazul Emar mai era o persoana, nu doar Emilia Nae, "din ce am inteles banii se luau pentru aceasta persoana".Amalia Oana Serbanescu a lucrat contabil la Agroli Group, iar Rami Ghaziri si Emile Kharrat erau sefii ei. "Rami era seful cel mai mare, iar Kharrat era seful meu direct", a precizat femeia. Ea a oferit Curtii de Apel Bucuresti mai multe infomatii despre societatea Emar."Am fost asociata cu 25% in cadrul firnei Emar Investment Group si am avut calitatea de administrator. Din ce-mi amintesc, Emilia Nae detinea 25% din partile sociale, iar Marinela Dragomir avea 50%", a explicat femeia.Serbanescu a povestit ca Emilia Nae si Emile Kharrat i-au propus sa infiinteze o firma cu activitati de consultanta financiara, iar femeia a fost de acord. Martora a dat detalii despre cum a fost infiintata firma, gasirea sediului, a mobilei etc. "De mobilarea sediului s-a ocupat Emilia Nae", a povestit Serbanescu.Martora a aratat ca nu a detinut actele firmei, nu stie provenienta sumelor de bani cu care s-a achizitionat mobilierul. "Nu cred ca Emar Investment a ajuns sa desfasoare vreo activitate, chiar daca am fost administrator", a precizat aceasta. Serbanescu nu a desfasurat nicio activitate in societate si nu a primit nicio suma de bani in contul calitatii sale de administrator."Nu stiu daca Emilia Nae a primit vreo suma de bani pentru calitatea sa de administrator la Emar. Emilia Nae mi-a spus ca i-a dat niste bani Marinelei Dragomir, fara a preciza cu ce titlu", a mai aratat Serbanescu.Martorul a povestit ca Emilia Nae i-a povestit ca un autoturism Porsche a fost vandut de Agroli catre Emar, dar ca nu stie alte detalii. "De la Emilia Nae am inteles ca masina a fost pusa la dispozitia Marinelei Dragomir", a mai spus Serbanescu. In ultima perioada, acest autoturism s-ar afla in posesia Emiliei Nae."La momentul de fata mai tin legatura cu Emile Kharrat, nu si cu Rami Ghaziri. Ultimul contact cu Rami Ghaziri l-am avut cand lucram acolo", a mai precizat martora.Daniel Dragomir a lansat la sfarsitul anului trecut initiativa civica Romania 3.0, el sustinand ca romanii sunt "arestati de o putere ascunsa, ilegitima si abuziva care, recurgand la subversiune, santaj, amenintari, determina deciziile politice, subminand astfel mecanismele democratice stabilite de Constitutie si de legile tarii".Fostul locotenent colonel este implicat si in dosarul Black Cube. Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest dosar, "lucrurile se vor opri"."Probabil se va da o solutie legala, poate fi rechizitoriu, poate fi netrimiterea in judecata", a declarat Horodniceanu.Fostul ofiter SRI neaga vehement acuzatiile procurorilor DNA si spune ca intregul dosar se bazeaza pe denunturi. Dragomir afirma ca este unul dintre cei mai decorati ofiteri din istoria SRI, iar acuzatiile tin de domeniul fantasticului.Dragomir neaga ca i-ar fi furnizat informatii clasificate lui Rami Ghaziri, insa nu neaga relatia cu omul acestuia, Emile Kharrat. Dragomir spune ca Emile Kharrat era sursa lui in randul comunitatii libaneze din Romania. De altfel, legatura dintre ofiterul "Andrei", alias Dragomir si sursa Emile Kharrat a fost confirmata de SRI printr-o adresa oficiala trimisa Tribunalului. Dragomir sustine ca sursa s-ar fi oferit sa faca afaceri impreuna cu el, sa cumpere terenuri arabile in judetul Ialomita, acolo de unde provine soacra fostului ofiter.Asa i-ar fi dat Kharrat cei 374.000 de euro si ar fi infiintat firma Emar ca sa faca afaceri imobiliare. Dragomir sutine ca Ghaziri nu stia de intentiile lui Kharrat. Acesta din urma ar fi fost nemultumit si sustinea ca Ghaziri ii datora foarte multi bani astfel incat s-ar fi considerat indreptatit sa ia bani de la patronul lui ca sa faca afaceri cu Dragomir.