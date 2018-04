Baroul Cluj: Protocolul cu SRI e un act profund neconstitutional

Ziare.

"Desecretizatul 'Protocol de cooperare intre PICCJ si SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale' contine suficiente prevederi care sa justifice denuntarea lui ca un act profund neconstitutional, nelegal", se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Consiliul Baroului Cluj.Conform sursei citate, avocatii clujeni cer sa se stopeze astfel de practici, care eludeaza principiile consacrate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Constitutia Romaniei si Codul de procedura penala."Din lecturarea Protocolului reiese ca preambulul documentului nu face decat sa incerce o validare a unor incalcari evidente a regulilor procesului penal, pornind chiar de la principiile acestuia. Condamnam existenta unor astfel de intelegeri neconstitutionale si nelegale intre autoritati ale statului.Solicitam ca, pe viitor, sa se stopeze o astfel de practica care eludeaza principiile consacrate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Constitutia Romaniei si Codul de procedura penala, in principal dreptul la un proces echitabil si principiul legalitatii procesului penal", se mai arata in comunicat.Pe 30 martie, Serviciul Roman de Informatii a publicat pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.