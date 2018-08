BNR a incheiat patru protocoale de cooperare cu SRI

Ziare.

com

Unul dintre aceste protocoale a fost abrogat in 2009, conform datelor remise de BNR."Mentionam ca protocoalele incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Serviciul Roman de Informatii se afla sub incidenta Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, a Hotararii de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania si a Hotararii de Guvern nr. 781/2002 privind protectia informatiilor clasificate secrete de serviciu, si in consecinta, continutul acestora nu poate fi comunicat persoanelor neautorizate", se mentioneaza in raspunsul transmis BNR catre Agerpres.Astfel, in 2006, BNR a incheiat cu SRI un protocol de cooperare in problematica prevenirii si combaterii terorismului (Protocolul are la baza urmatoarele prevederi legale: Legea nr. 51/1991, privind securitatea nationala a Romaniei, Legea nr. 14/1992, privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, Legea nr. 58/1998, privind activitatea bancara, Legea nr. 535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR, si Hotarari ale CSAT) . Acest protocol a fost abrogat in 2009.Tot in problematica prevenirii si combaterii terorismului, intre cele doua institutii au fost incheiat si in 2009 un protocol de cooperare, ce are la baza Legea nr. 51/1991, Legea nr. 14/1992, Legea nr. 535/2004, Legea nr. 312/2004 si Hotarari ale CSAT.In 2011, intre Serviciul Roman de Informatii si Banca Nationala a Romaniei a fost incheiat un protocol de cooperare privind crearea cadrului tehnic necesar schimbului de informatii prin intermediul sistemului informatic integrat, ce are la baza Legea nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, H.G. nr. 952/2003, privind aprobarea normelor si procedurilor in vederea operationalizarii Sistemului informatic integrat, componenta a Sistemului Electronic National, Legea nr. 51/1991, Legea nr. 14/1992, Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public., Legea nr. 455/2001, privind semnatura electronica si Hotarari ale CSATUn an mai tarziu, in 2012, a fost incheiat un protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii si Banca Nationala a Romaniei in domeniul sistemelor informatice si de comunicatii. Acesta are la baza, potrivit BNR, Legea nr. 51/1991, Legea nr. 14/1992, Legea nr. 312/2004 si Hotarari ale CSAT.Vineri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a publicat un protocol de colaborare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in anul 2005.Protocolul de colaborare incheiat intre cele doua institutii "pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale" este semnat de procurorul general de la acea vreme, Ilie Botos, si de fostul director SRI Alexandru Radu-Timofte, potrivit documentului declasificat publicat pe site-ul PICCJ.La finalul protocolului se precizeaza ca acesta inlocuieste o intelegere similara incheiata in anul 2000.