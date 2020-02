Cazul muncitorilor din Sri Lanka. Politia deschide dosar penal pentru incitare la ura si discriminare

Ziare.

"A fost deschis un dosar de cercetare penala in rem fata de infractiunea de incitare la ura sau discriminare. Noi nu avem o persoana, deocamdata am inregistrat un dosar penal. Cercetam ce s-a intamplat, de ce s-a intamplat, cum s-a intamplat, cine se face vinovat si daca se face, de ce anume se face vinovat.La finalul cercetarii propunem solutie prin Parchet, cercetarea fiind, bineinteles, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gheorgheni. Nu e normal si legal ca cineva sa fie amenintat si sa traiasca o stare de nesiguranta, de incertitudine, ba chiar de temere din motiv de etnie, de religie sau din alte motive", a declarat Gheorghe Filip, Purtatorul de cuvant al Politiei Harghit.Peste 300 de persoane au participat, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde s-a discutat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutaria din comuna. Oamenii au insistat ca nu vor emigranti in satul lor.Dupa ce patronul brutariei a promis ca ii retrage pe angajatii din Sri Lanka de pe linia de productie, si Consiliul National pentru Combaterea Discrimitarii a transmis ca se va autosesiza in acest caz.Firma are peste 90 de angajati, din care 18 sunt localnici, din Ditrau, iar restul din zona, iar pentru ca mai aveau nevoie de personal si nu gaseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, insa oamenii s-au aratat nemultumiti deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranti ilegali si s-au temut ca vor crea probleme.