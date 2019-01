Cezar Preda: Protocolul din 2009 a figurat in raportul Comisiei de Control SRI votat in unanimitate de Parlament. Nu s-a sesizat nimeni timp de 7 ani!

Ziare.

Precizarea vine in contextul in care CCR a admis, miercuri, existenta unui conflict constitutional pe protocoalele incheiate de SRI si a decis ca parchetele si instantele vor stabili, de la caz la caz, daca probele sunt eliminate din dosare In minuta deciziei CCR se mai constata si "".Contactat de, a indreptat atentia catre Parlament in ansamblul sau."Protocolul din 2009, incheiat intre Parchetul General si SRI, a fost prezentat si inclus in Raportul SRI pe anul 2009. Acest raport a stat la baza intocmirii raportului Comisiei de Control parlamentar al SRI si a fost prezentat Parlamentului Romaniei si aprobat in unanimitate.Prin urmare, acest conflict, aceste chestiuni juridice, care afecteaza intregul sistem juridic romanesc, eu cred ca erau in atributul nu numai al comisiei de control, care nu trebuie neaparat sa exceleze in juristi, cat al Parlamentului Romaniei, care", ne-a declarat acesta.Mai mult, Cezar Preda precizeaza ca raportul Comisiei de Control SRI a fost ""."Noi am scris in acel raport despre echipele comune facute. Nu s-a sesizat nimeni. Raportul este public", a subliniat acesta.Alta a fost situatia protocolului din 2016."Cred ca cel din 2016 nu a fost supus aprobarii Parlamentului, pentru ca s-a aflat mai tarziu despre el. Si toate dezbaterile din comisie si din Parlament care au avut loc in 2018 au fost transparente, s-au analizat, s-au trimis catre SRI, Parchetul General si Inalta Curte, care au denuntat protocoalele. Deci lucrurile au evoluat si opinia publica a fost instiintata de ele pe fondul unor batalii politice fara precedent", a mai comentat acesta.Intrebat daca, in opinia sa, a fost ceva ilegal sau neconstitutional, deputatul PNL a spus ca protocoalele respective nu au produs efecte juridice, dar au fost folosite in batalia politica."Protocoalele SRI, nu numai cu Parchetul General, ci cu oricine, de la Ministerul de Finante pana la orice alta institutie,, nu sunt extensii la lege. Ele, de colaborare in spiritul respectarii legii.Fiecare protocol dintre cele peste 600 care au fost incepe cu fraza: 'Acest protocol se incheie intre institutii cu respectarea legalitatii'.Insa oameni care s-au situat de partea infractionalitatii in Romania au invocat aceste protocoale si de aici pana lan-a fost decat un pas", a conchis el.In Raportul de activitate al SRI pe 2009 , citit si dezbatut in Parlament, se precizeaza urmatoarele: "".