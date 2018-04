Comisia de Control face o vizita la sediul SRI pentru lamuriri despre protocoale

Ziare.

"Vom merge saptamana viitoare la Comisia Juridica a SRI pentru a vedea cum functiona aplicarea protocolului", a afirmat Claudiu Manda, joia trecuta, la Antena 3.Comisia de Control SRI a transmis, luni, invitatia la audieri pentru fostul director al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, au afirmat surse parlamentare. Forul legislativ a trimis si o solicitare catre SRI pentru a cere clarificari despre protocolul incheiat de Serviciu cu Agentia Nationala de Integritate (ANI).Horia Georgescu a fost audiat, joia trecuta, timp de patru ore in Comisia de Control SRI, acesta declarand ca a avut o relatie personala apropiata cu fostul director SRI, George Maior, insa se pare ca a fost "doar din punctul lui de vedere"."Din punctul meu de vedere nu s-a rupt, eu cred ca a fost o lipsa de asumare din partea domnului Maior in fata Comisiei SRI. Nu stiu motivul care l-a determinat, eu l-am considerat un prieten si un mentor si am avut o relatie apropiata cu el. Se pare ca asta a fost doar din punctul meu de vedere", a spus Horia Georgescu, fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, dupa audierea in Comisia SRI.Ulterior audierii lui Georgescu, seful comisiei, Claudiu Manda, a anuntat ca o invitatie va fi trimisa fostului director al SRI, George Maior, pentru audierea de urgenta a acestuia. Referitor la protocoalele SRI, senatorul PNL Ioan Chirtes, membru in comisie, a declarat ca au fost incheiate protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si aproape toate ministerele, unele vizand "sisteme informatice, infrastructuri critice si domeniul sigurantei cibernetice".Pe 30 martie, Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani.Iata care sunt principalele prevederi