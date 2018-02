Comisia SRI se sesizeaza dupa inregistrarile lui Vlad Cosma

Ziare.

com

"Legat de scandalul sau, ma rog, lucrurile aparute in spatiul public in ultimele doua zile, Comisia s-a sesizat si am hotarat sa trimitem catre SRI o solicitare sau o intrebare daca domnul Dragos la care facea referire domnul procuror Portocala este un angajat al SRI si daca da, care era natura relatiilor intre SRI si unitatea de parchet de la DNA Ploiesti.Ne-am sesizat pentru ca am vazut inclusiv in spatiul public o astfel de referire, ca Dragos ar fi fost un ofiter SRI si vrem sa stim daca este adevarat si care era natura acestor colaborari", a declarat Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI.Postul Antena 3 a difuzat, duminica seara, o inregistrare prezentandu-l pe Vlad Cosma, care a aratat ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea au incercat sa inventeze dosare in baza unor "probe fabricate" unor oameni politici si de afaceri, printre care si lui Sebastian Ghita.Totodata, fostul deputat a dezvaluit cum procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice anumite documente si probe care ar fi fost folosite ulterior in dosar.La un moment dat, in inregistrare, Mircea Negulescu vorbeste cu un anume Dragos pentru a se identifica daca un numar de telefon este activ si daca persoana se afla in tara. In spatiul public au aparut informatii ca acesta este un fost sef din cadrul SRI Prahova.