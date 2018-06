Un deputat ALDE cere prezentarea datelor privind sumele cheltuite de SRI pe interceptari

Ziare.

com

"Datele care apar in spatiul public cu privire la interceptarile efectuate de catre Serviciul Roman de Informatii de-a lungul ultimilor 14 ani arata ca tara noastra a devenit un adevarat taram al fagaduintei pentru serviciile de informatii. Numarul impresionant de mandate de interceptare, precum si costul aparaturii pentru interceptare, de care beneficiaza SRI, confirma amploarea luata de fenomenul ascultarilor telefoanelor.Practic, exista date care sa indice faptul ca romanii au platit din banii lor sute de milioane, daca nu miliarde, de euro pentru a fi ascultati. Cu siguranta, romanii au dreptul sa stie cu exactitate la cat s-au ridicat cheltuielile pentru interceptari. Orice roman se intreaba in aceste conditii daca acesti bani nu ar fi fost mai bine folositi pentru obiective economice sau sociale care sunt mai importante, precum autostrazi, scoli sau spitale ", a declarat duminica deputatul ALDE, Marian Cucsa, intr-un comunicat de presa, citat de Mediafax.Acesta a precizat ca, la inceputul anului, a aparut in spatiul public o analiza comparativa potrivit careia bugetul alocat SRI a fost mai mare decat al altor servicii de informatii din Italia, Germania, Franta sau Polonia."Asa cum aratau cei de la Romania Curata, in luna martie, intr-o analiza comparativa intre Serviciul Roman de Informatii si institutiile similare din cele mai puternice 10 state din NATO, SRI are cel mai mare numar de angajati raportat la numarul de locuitori si cel mai mare buget ca pondere din bugetul national, reusind sa cheltuiasca mai mult decat serviciile omoloage din Germania, Franta, Italia sau Polonia. (...) E normal ca in aceasta situatie sa apara o serie de intrebari cu privire la modul in care SRI a actionat si sumele care au fost alocate de la bugetul de stat pentru ca romanii sa fie ascultati.Sunt intrebari firesti, pentru ca vedem ca in Romania, prioritatea cheltuielilor bugetare a fost data de interceptarea telefoanelor, adica de incalcarea drepturilor si libertatilor romanilor. De aceea, in calitate de vicepresedinte al Comisiei de control asupra activitatii SRI solicit lamuriri de la conducerea serviciului. Consider ca romanii au dreptul sa stie cum au fost folositi banii lor si daca le-au fost incalcate drepturile pe banii lor", a completat Cucsa.Vicepresedintele Comisiei de control al SRI mai spune ca nu se mai poate vorbi despre o justitie in adevaratul sens al cuvantului, daca drepturile si libertatile cetatenilor sunt incalcate, ci despre un abuz al institutiilor de forta."Justitia trebuie infaptuita fara echivoc, dar totul trebuie facut intr-o logica democratica, de respect pentru drepturile si libertatile cetatenilor. Nu exista justitie cu adevarat, daca drepturile cetateanului sunt incalcate si se permite instituirea abuzului ca practica obisnuita a institutiilor de forta. Suntem in situatia de-a dreptul ridicola in care romanii platesc pentru a fi ascultati, pentru ca drepturile sa le fie incalcate. Avand in vedere numarul mare de interceptari, oamenii nu trebuie sa traiasca cu impresia ca statul de drept, institutiile de forta oprima cetatenii, ii terorizeaza", a conchis Marian Cucsa.Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a confrmat, duminica, pe pagina sa de Facebook , ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informatii (SRI) costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriase pentru ca romanii sa fie urmariti.Acesta a distribuit un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati, fiind cheltuite zeci de miliarde de euro pe interceptarile si filajele SRI si, tot in articol, prezinta un document emis de DNA Oradea, din 2014, in care se arata ca, intr-un dosar, ponderea cea mai mare a cheltuielilor judiciare o reprezinta cele efectuate cu supravegherile operative care, potrivit Serviciului Roman de Informatii, sunt de pana la 3.000 de euro/zi.Presedintele Comisiei de control parlamentar al activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat, joi, ca numarul de mandate de interceptare pe siguranta nationala in perioada 2005-2016 este de peste 300.000, afirmand ca, daca la un mandat se face o medie de 20 de persoane, numarul celor interceptati trece de sase milioane.Drept urmare, Serviciul Roman de Informatii a transmis, in aceeasi zi, ca in perioada 2004 - 2016 au fost solicitate 28.784 mandate de securitate nationala, dintre care putin peste 9.200 au fost mandate initiale, iar numarul de persoane ale caror drepturi si libertati au fost restranse in baza autorizatiei a fost de 20.907.In plus, vineri, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, Ovidiu Marincea, a spus ca cifrele prezentate de catre presedintele Comisiei de control parlamentar al activitatii SRI, Claudiu Manda, sunt inexacte , unele fiind preluate "de pe un blog din Cluj".Ulterior, intr-o emisiune tv, Manda a afirmat ca membrii comisiei isi mentin opinia potrivit careia se poate vorbi despre 6 milioane de oameni interceptati in baza unor mandate de diverse tipuri, el aratandu-se deranjat de faptul ca datele prezentate de purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, Ovidiu Marincea, il contrazic."Pe mine deja incepe sa ma derajneze chestiunea asta, daca domnul Marincea spune ca eu mint", a declarat Manda.