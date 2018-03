CSM vrea sa afle ce protocoale au fost incheiate cu serviciile din 2005 pana in prezent

Dana Garbovan: CSM nu poate verifica protocoalele, sa ceara declasificarea acestor "inginerii"

Potrivit unui comunicat al CSM, in sedinta de plen au fost luate mai multe decizii referitoare la "probleme de interes public major privind independenta justitiei".Una dintre ele vizeaza transmiterea unei solicitari catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri si Inspectia Judiciara, in vederea comunicarii Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care exista, a protocoalelor incheiate cu serviciile/ structurile de informatii incepand cu data de 1 ianuarie 2005.De asemenea, s-a decis transmiterea unei solicitari catre Ministerul Justitiei privind informatii despre stadiul implementarii si rezultatele obtinute de Comisia pentru inventarierea si predarea documentelor din arhiva fostei DGPA.O alta solicitare va fi transmisa catre Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, in sensul comunicarii catre CSM a datelor referitoare la obiectul de activitate al acestei comisii si a informatiilor care exista la nivelul ei referitoare la activitatea unor magistrati, se precizeaza in comunicatul citat.Totodata, plenul CSM a hotarat transmiterea unei solicitari catre Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii in sensul comunicarii datelor si informatiilor referitoare la magistrati rezultate in urma activitatii acestei comisii.Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa ceara declasificarea acestor "inginerii"."CSM nu are atributii in a verifica 'legalitatea' protocoalelor secrete dintre SRI si Ministerul Public, ci 'obligatia', ca garant al independentei justitiei, sa ceara de indata declasificarea acestor 'inginerii' si publicarea lor", scrie Dana Garbovan intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Ea arata ca marti plenul CSM a votat suplimentarea ordinii de zi cu patru puncte, toate vizand lamurirea "spinoasei probleme a relatiei dintre justitie si serviciile secrete": arhiva SIPA, verificarile facute de CSAT daca sunt sau nu ofiteri in justitie, vizitele unor magistrati pe la diverse case conspirative ale SRI si protocoalele SRI-Ministerul Public."In privinta protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public sau orice alta entitate a autoritatii judecatoresti, solutia CSM trebuia sa fie una simpla si imediata: sa ceara procurorului general desecretizarea de indata a oricarui protocol semnat intre Ministerul Public, sau orice alta structura de parchet subordonata, si SRI sau orice alt serviciu de informatii", sustine Garbovan.Potrivit acesteia, solicitarea vine in contradictie insa cu competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii."CSM-ul, si cu atat mai mult Inspectia Judiciara, nu are atributii nici in ceea ce priveste procedura declasificarii protocoalelor incheiate intre Ministerul Public si SRI si nici in ceea ce priveste analiza legalitatii lor. Legalitatea unui act se constata de catre instante, nu de catre CSM sau Inspectia Judiciara. Raspunderea pentru aceste protocoale si decizia privind declasificarea lor apartine exclusiv acestor institutii, care nu se pot deroba de ele si sa-si decline raspunderea propriilor decizii la alte institutii", subliniaza presedintele UNJR.Prin urmare, arata Garbovan, CSM trebuie sa ceara procurorului general Augustin Lazar sa declasifice de indata acele protocoale cu SRI sau orice alte servicii de informatii. Abia dupa ce aceste protocoale vor fi facute publice, se va putea evalua eventuala lor legalitate, adauga ea.