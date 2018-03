De ce a amanat Manda audierea generalului Coldea pana dupa congresul PSD?

Cezar Preda (PNL): Ei sunt statul paralel. Nu serviciile secrete, ci pesedistii care dadeau navala la petreceri

Reactiile vin dupa ce Claudiu Manda a sustinut ca audierea fostului prim-adjunct al directorului SRI a fost amanata pentru ca generalul Coldea ar fi fost racit, insa acesta a dezmintit public informatia.Intrebat decine si de ce a decis amanarea audierii pana dupa congresul PSD de duminica,, membru al Comisiei de Control SRI, ne-a spus ca, probabil, decizia a fost luata de "dl Manda si dl Cupsa (ALDE), care fac parte din Biroul comisiei"."Eu, nu de la dansii. Cum am spus si saptamana trecuta, eu cred cain care ea este constituita, mai degraba in interesul PSD.In principiu, ei se ocupa de agenda, de ordinea de zi a comisiei. Audierea a fost stabilita acum trei saptamani, amanarea a fost cu motivul pueril ca dl Coldea ar fi racit. Din punctul meu de vedere, este jignitor pentru un general cu patru stele sa ii spuna dl Manda ca nu ar putea face fata la o audiere de 5-6 ore fiindca e racit. Daca un parlamentar poate sa stea atatea ore intr-o audiere, si un general poate sa stea, chiar daca e mai mult sau mai putin racit.", a mai declarat deputatul USR.Intrebat care crede ca a fost motivul real pentru care a fost amanata audierea, acesta a raspuns: "Motivul real, cred eu, este ca pur si simplu dl Manda nu vrea sa repete scena de saptamana trecuta, cand, in urma audierii dl George Maior, au reiesit informatii daunatoare pentru dl Dragnea, si acum, cu cateva zile inainte de congresul PSD, nu cred ca i-ar surade sa iasa alte informatii, de la dl Coldea".. Am declarat acest lucru in mai multe randuri: eu nu cred ca aceasta comisie a realizat pana acum un control real asupra SRI, ci doar a facut circ. Dl Manda isi pregateste iesirile in presa mai degraba decat ordinea de zi a comisiei", a mai acuzat Lucian Stanciu Viziteu.Intrebat ce declaratii compromitatoare pentru Liviu Dragnea a dat George Maior in comisie, deputatul USR a facut trimitere la informatiile care au iesit deja in spatiul public."A spus ce se stia: ca liderii de ieri si de azi ai PSD toti 'au mancat sorici si carne de porc' la vilele SRI, adica si dl Dragnea, si dl Ponta. Am declarat si saptamana trecuta la fel, ca dl Maior a spus ceea ce se stia deja: liderii PSD au trecut toti pe acolo. Si cred ca dl Ponta deja a declarat asta, dl Dragnea se fereste sa confirme., care pe de o parte infiereaza 'statul paralel' si 'binomul SRI-DNA', iar pe de alta parte colaboreaza cu ei.Probabil ca. Daca ar fi fost onest, ar fi venit de la inceput in Comisia SRI si nu s-ar fi dus in spatiul public sa denigreze o institutie a statului. Ar fi venit acolo, ne-ar fi prezentat dovezi, noi am fi investigat (asa cum suntem obligati legal) si am fi rezolvat problema. Dar, se pare. Iar toate lucrurile astea dauneaza institutiei", a acuzat Lucian Stanciu Viziteu.Cat despre audierea luiin comisie, deputatul USR ne-a spus ca presedintele Senatului "nu a venit cu nimic spectaculos, ne-a spus mai multe despre propriile lui dosare"."Eu am fost foarte dezamagit ca al doilea om in stat de trei ani de zile infiereaza un 'stat paralel' si o relatie intre SRI si DNA, dar cand ajunge in sfarsit acolo unde ar trebui sa declare si sa arate dovezi, a venit cu zero lucruri. A invocat trei argumente legale, pe care eu le-am si demontat.. Eu am si scris institutiei, conducerii Senatului, sa ne spuna ce este statul paralel si ce dovezi are, si au raspuns ca nu sunt informatii de interes public. Raspunsul oficial al Senatului este publicat pe blogul meu ", ne-a mai spus deputatul USR.Si, a facut o legatura intre amanarea audierii gen. Coldea si congresul PSD, acuzandu-l pe Claudiu Manda ca urmareste doar impactul mediatic al acestor audieri, nu si aflarea adevarului."Eu nu am de unde sa stiu exact cum s-a decis. Am inteles de la dl Manda aseara ca vrea sa amane audierea pentru ca vrea ca ea sa dureze 24 de ore, nu ii ajunge pana la 8-9 seara, pentru ca pierde 'prime time'-ul si ei nu fac comisie ca sa piarda prime-time-ul, ei trebuie sa iasa exact la fix, sa aiba un anumit impact in opinia publica, nu sa urmareasca niste chestiuni serioase.Eu cred ca Coldea a gresit. El nu trebuia sa fie de buna credinta si sa spuna: 'Bine, o amanam, si asa eram putin racit, dar daca e nevoie vin'. Nu trebuia sa spuna, acestia nu sunt parteneri cu care sa discuti si sa incerci sa faci ceva corect si serios. Acestia sunt oameni care vor sa tina agenda publica calata pe alte teme, or. Si atunci au amanat-o (...) ", ne-a declarat Cezar Preda.Intrebat ce ar fi putut spune fostul prim-adjunct al directorului SRI atat de neplacut despre Liviu Dragnea incat Claudiu Manda sa recurga la acest tertip, Cezar Preda a facut un comentariu foarte dur la adresa PSD."Va spun fara nicio retinere: De multe ori am fost acuzat eu, ca membru de 12 ani in aceasta comisie, ca vezi-Doamne tin partea SRI. Dar opinia publica sa vada ca eu, Cezar Preda, nu am fost in viata mea la nicio petrecere si la niciun 'taiat de porc', iar. De fapt, ei sunt statul paralel, nu serviciile secrete, ci pesedistii care dadeau navala la petreceri.Nu stiu ce putea sa spuna dl Coldea, dar audierea dl Maior si presupun ca si audierea dl Coldea ridica la alt nivel audierile, fata de celelalte, unde fiecare a spus vrute si nevrute. Oamenii vin si spun exact ce au gandit si pe ce documente s-au bazat. Dl Coldea, fiind militar, e clar ca audierea nu poate fi dusa in zona fantasmagorica si a inchipuirilor, cu el nu merge sa discuti presupuneri", ne-a declarat deputatul liberal.Intrebat despre audierea lui Calin Popescu Tariceanu, de saptamana trecuta, Cezar Preda ne-a spus ca nu a fost prezent, pentru ca era plecat in strainatate."Dar dl Tariceanu nu a raspuns (si nici nu i s-a pus!) la o intrebare:De ce niciodata cat a fost prim-ministru, patru ani, dl Tariceanu nu a ridicat in CSAT problema ilegalitatii unor activitati si a introducerii coruptiei ca amenintare la securitatea statului roman? De ce atunci era in regula si acum nu mai e? (...) ", a intrebat retoric Cezar Preda.