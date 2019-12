De ce s-a grabit Guvernul PNL sa ascunda lista cu studenti ai Academiei SRI?

Pretextul securitatii nationale

Emilia Sercan: Decizie mizerabila, data noaptea ca hotii de Guvernul Orban

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, daca situatia nu ar fi fost reglementata, emiterea de acte de studii pentru programele universitare si postuniversitare organizate de Academie ar fi fost imposibila.Precizarile vin in contextul adoptarii ordonantei de urgenta care prevede exceptarea unor categorii de studenti ai Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul" din Bucuresti de la inscrierea in Registrul Matricol Unic al universitatilor din Romania."Constituirea si functionarea Registrul Matricol Unic al universitatilor din Romania (RMUR), reglementate de art. 201 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presupun transmiterea catre aceasta baza nationala de date a unui set de- cod numeric personal, serie si numar act de identitate, loc nastere, studii urmate anterior si institutia organizatoare a acestora - referitoare la studentii inmatriculati la programele de studii universitare si postuniversitare organizate de institutiile de invatamant superior, in speta si de catre ANIMV. Acest faptpentru care ANIMV organizeaza formare profesionala.De aceea, din motive ce tin de interesul institutional al Serviciului Roman de Informatii si al celorlalte institutii cu atributii in domeniul securitatii nationale de a proteja identitatea cadrelor pentru care se asigura pregatirea, incepand cu anul universitar 2015-2016, ANIMV a transmis in RMUR doar datele studentilor inmatriculati la programele universitare de master de cercetare si la studiile universitare de doctorat, altele decat cele profesionale", se arata in comunicatul MEC.Conform sursei citate, datele studentilor/cursantilor la toate programele de formare profesionala, pregatiti pentru Serviciul Roman de Informatii sau pentru partenerii institutionali, au fost introduse"Acest fapt este justificat de necesitatea respectarii prevederilor legale referitoare la emiterea actelor de studii, precum si a obligatiilor legale si institutionale depentru care se asigura pregatirea, respectiv pentru a pastra confidentialitatea identitatii ofiterilor de informatii din sistemul national de aparare, securitate nationala si ordine publica", arata ministerul."De altfel, potrivit art. 29 din Legea nr.14/1992 pentru organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul militar din cadrul Serviciului se constituie din absolventi ai institutiilor de invatamant din sistemul propriu, iar raportat la dispozitiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,Conform art. 11 din ordinul ministrului educatiei nationale nr. 657/2014, activitatea de completare a formularelor actelor de studii - referitoare la studii partiale sau complete - se efectueaza in termen de maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, context in care Academia urmeaza sa intre in incapacitatea de a emite acte de studii pentru absolventii sai", mai explica Ministerul Educatiei si Cercetarii.MEC sustine ca, "din aceasta perspectiva, neadoptarea, in regim de urgenta, a unor masuri de reglementare si rezolvare a acestei probleme stringente in plan legislativ privind functionarea invatamantului superior militar de informatii ar fi condus lapentru programele universitare si postuniversitare profesionale organizate de ANIMV".De asemenea, acest lucru ar fi putut provoca incalcarea drepturilor fundamentale ale studentilor garantate de Constitutia Romaniei, republicata (art. 32 - dreptul la invatatura), intrucat ANIMV face parte din sistemul de invatamant finantat de la bugetul de stat, acreditat potrivit legii, iar absolvirea cursurilor universitare - licenta sau postuniversitare organizate de Academie se atesta prin emiterea diplomelor sau certificatelor de absolvire, mai sustine sursa citata.Totodata, MEC arata ca "apartenenta la o forma de invatamant universitar militar din cadrul Serviciului Roman de Informatii nu ar trebui sa devina o forma de ingradire a drepturilor fundamentale, intrucat limitele in care sunt restranse drepturile si libertatile acestei categorii de profesionisti sunt expres si limitativ prevazute de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare".In acelasi timp, accesul la lucrarile de masterat sau doctorat din cadrul ANIMV nu va fi ingradit, iar eventualele sesizari privind calitatea stiintifica vor fi analizate potrivit legii.. Aceste prevederi se aplica tuturor celor care vor realiza lucrari de doctorat sau studii post-universitare in cadrul Academiei SRI.In sedinta de vineri, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.Actul normativ prevede ca studentii Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul" din Bucuresti (ANIMV), inmatriculati la programe de licenta, master si postuniversitare pentru, precum si cetatenii straini pregatiti in cadrul ANIMV pe baza de protocoale incheiate in acest scop intre Serviciul Roman de Informatii si organe similare de informatii ale statelor de care apartin acestia, in conditiile legii, vor fi exceptati de la obligativitatea inregistrarii in Registrul Matricol Unic al universitatilor din Romania - RMUR.Datele referitoare la studentii inmatriculati la aceste programe de studii ale ANIMV vor fi inscrise in registre matricole fizice si electronice constituite la nivelul ANIMV, care vor include toate elementele prevazute a fi raportate in RMUR.Registrele matricole existente la nivelul ANIMV sunt accesibile Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru conformitatea cu normele legale generale in vigoare.Jurnalista Emilia Sercan a criticat dur decizia Cabinetului Orban de a le permite studentilor la Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazul sa nu se mai inscrie in Registrul Matricol Unic al Universitatilor din Romania (RMUR)."Decizia de creare a unui registru matricol unic special pentru Academia SRI este mizerabila si lipsita de sens. Timp de 30 de ani nu a fost nicio problema ca absolventii de licenta, de masterat si de doctorat de la Academia SRI sa fie trecuti in acelasi registru cu toti ceilalti absolventi. Acum este. Si nu ma mira deloc.Acum, dupa aproape cinci ani de scandaluri despre diplomele postdoctorale date unor politicieni care nici macar nu au trecut o data pe la Colegiul National de Informatii al SRI - vezi cazul Eugen Orlando Teodorovici -, sau scandalurile legate de cele 45 de teze de doctorat plagiate din totalul de 85 de teze sustinute la Academia SRI, s-a gasit solutia ca presa sa nu isi mai bage coada printre matrapazlacurile de acolo: isi creaza registru matricol paralel", a scris jurnalista ( articol integral ).